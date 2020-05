Blev trejdad – nu skriver svensken nytt NHL-kontrakt

Det var i samband med trade deadline i februari som Christian Djoos fick lämna Washington Capitals efter en säsong som till större delen tillbringats i AHL. Han skeppades till Anaheim Ducks i utbyte för forwarden Daniel Sprong.

I Anaheim hann 25-åringen göra 1+2 på nio matcher innan säsongen pausades.

Nu meddelar klubben att det blir en fortsättning för Djoos i NHL. I går offentliggjorde klubben att man sajnat den svenske backen till ett nytt ettårskontrakt. Enligt Eric Stephens på The Athletic är kontraktet värt en miljon dollar. Det innebär i så fall en löneminskning med 250 000 dollar för den tidigare Brynäs-backen.

Ducks announce signings of defensemen Christian Djoos and Jani Hakanpaa to one-year deal. Both are one-way. Djoos gets $1M. Hakanpaa signs for $750K.