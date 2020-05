Tisdagen var målvaktsbeskedens dag. I en av toppklubbarna blir förstekeepern betydligt mer uttalad kommande säsong och i en annan är läget det totalt motsatta. Där måste någon kliva fram och ta förstaspaden.



När Magnus Åkerlund gick sönder i Allettan tvingades Hudiksvalls dåvarande sportchef Pär Langer ut på en ganska desperat målvaktsjakt. Han ville inte riskera att stå där med endast Andreas Bosson när transferfönstret bankade igen.



Det landade då i unge Oliver Tornerefelt som haft en lite märklig säsong och studsat mellan Kristianstad och Tyringe. Nu står det, efter Åkerlunds avsked, klart att han blir kvar och att målvaktsparet i hårdsatsande Hudiksvall kommer bestå av just Tornerefelt och Bosson kommande säsong.



Efter säsong på säsong där de tryggt lutat sig mot sin superrutinerade storstjärna i kassen skulle jag säga att det är lite vågat.



Inte för att jag betvivlar potentialen i vare sig Tornerefelt eller Bosson. Men från att ha haft en solklart stensäker målvaktsetta står klubben nu i en position där de inte riktigt kan veta vem det är som kommer axla merparten av ansvaret mellan stolparna.



Ska det föryngrade Hudiksvall bli framgångsrikt krävs det att någon av ynglingarna nu kliver fram och slår igenom.



För rent krasst talar vi om två målvakter som visat glimtar av potential och skapat stora förväntningar, men som inte lyckats blomma ut och förvalta det över en längre tidsperiod. Ännu.



Andreas Bosson (21) imponerade stort när han fick oväntat mycket ansvar under kvalseriesäsongen 18/19 och gjorde några starka matcher även i vintras, men dippade även lite väl mycket för att kunna kallas stabil.



Oliver Tornerefelt (21) har under flera år betraktats som lovande men haft det emot sig att han valt att vistas i Kristianstads organisation där man inte får mycket till matchning om man inte är nummer ett. Han har studsat runt och inte spelat konsekvent och många matcher någon gång under seniorkarriären.



Nu krävs det att (minst) en av dem verkligen kliver fram och blommar ut.



Vem blir det?



* * *



Troja/Ljungby flaggar för att coronakrisen slår ekonomiskt mot klubben och att en föryngring av truppen kommer att krävas.



Det innebär att man bryter en flera år lång tradition av att ha ett extremt jämnt och starkt målvaktspar.



Inte sedan säsongen 14/15 har klubben haft en målvaktshierarki där det funnits en tydlig etta framför en backup. Då Johan Nielsen framför Marcus Due-Boje.



Säsongen därpå var det väl i och för sig tänkt att Robin Johansson (numera i Nybro Vikings) skulle vara reserven som var med för att se och lära, men han var så pass bra att han höll jämna steg med Johan Nielsen och sedan dess har Troja gjort det till sin grej att ha två jämnstarka, rent av två med ettan-mått mätt toppmålvakter, att luta sig mot.



Det blev ett gäng säsonger med Johan Nielsen och Robin Johansson och de två senaste åren har det varit Wictor Ragnewall och Anton Svensson som kämpat om speltiden.



Men nu når det konceptet alltså en punkt. Troja sparar in några kronor och väljer att ge en tydlig andraspade till Anton Hjalmarsson. En yngling som den gångna säsongen stod i Alvesta i division 2.



Det innebär att Ragnewall blir en mer uttalad etta och att Anton Svensson, en målvakt med väldigt stor potential i Hockeyettan plötsligt är ledig på marknaden.



* * *



Jag snackade en snabbis med backen Ludvig Karlsson igår (själva artikeln kan ni läsa här).

Han gjorde en imponerande stark säsong i Mariestad den gångna vintern och står lite inför ett större genombrott skulle man väl kunna säga. Men nu lutar det allra mesta åt att han lägger av istället.



– Jag tycker inte att hockey är kul och då blir det svårt att motivera sig, som han säger.



Visst, det är tråkigt att en så pass skicklig back med så mycket uppsida försvinner från isen när det roliga just håller på att börja, men jag kan inte tycka annat än att det är väldigt starkt att kunna resonera på det sättet och ta det lite kontroversiella beslutet att vända ryggen åt sporten.



För Karlsson har ju talang. Han var kapten i Södertäljes SuperElit-lag, han hade en bra resa och utvecklades mycket under två säsonger i Köping och klev fram ordentligt som en så väl poängstark som solid back i toppsatsande Mariestad i vintras.



Med det i bagaget måste påtryckningarna för att fortsätta spela vara stora. Från fans som gillar hans insatser, från rådgivare och hockeyförståsigpåare som självklart tycker att det ska liras, från klubbar som rycker i skjortärmen och viftar med kontraktsförslag. Det finns en förväntan att fortsätta.



Det är i ett sådant läge imponerande att kunna säga att nej det här är fan inte kul. Jag vill göra något annat.



Jag tror ärligt talat att det är ganska många som åker omkring därute på Hockeyettan-isarna och fortsätter av ren slentrian trots att engagemanget egentligen har falnat. För att de inte vet något annat än att ägna sig åt hockey sex dagar i veckan. För att andra förväntar sig att de ska göra det. För att det är svårt att klippa banden med något man ägnat sig åt större delen av sitt liv oavsett om man har kul eller inte.



För att identiteten är ”hockeyspelare”.



Men hockey ska bygga på lust. Är det inte lustfyllt. Då kan det faktiskt lika gärna vara.