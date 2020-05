Fredrik Händemark klar för NHL-spel

Han hade möjligheter att lämna SHL för NHL redan i fjol. Då valde Fredrik Händemark att stanna i Malmö för att ytterligare etablera sig som en av ligans bästa centrar. Resultatet blev 26-åringens bästa SHL-säsong hittills med 14 mål och 38 poäng på 52 matcher.

Nu tar det honom hela vägen till Kalifornien.

Under gårdagskvällen meddelade San Jose Sharks att de sajnat svensken till ett ettårskontrakt. Enligt Curtis Pashelka, Sharks egen skribent ska kontraktet vara värt 792 500 dollar vid spel i NHL. Det motsvarar 7,8 miljoner svenska kronor med dagens valutaväxling. Spel i AHL skulle dock betyda en avsevärd löneminskning för Händemark.

Den i Björbo fostrade centern kom till Malmö från Pantern under säsongen 2015/16. Året därpå fick han ett stort genombrott i SHL med 32 poäng på 47 matcher, vilket ledde till landslagsdebut. Under 2016/17 utsågs han till Malmös kapten av dåvarande tränaren Peter Andersson, en roll han haft sedan dess.

På 329 SHL-matcher med Leksand och Malmö har det blivit 136 poäng.

#SJSharks deal w/Alexei Melnichuk -- two years, $925k AAV; Fredrik Handemark gets one year, $792.5k