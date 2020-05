Om några av lagen höjer sin nivå ett par snäpp gentemot säsongen som passerade kan det göra ganska mycket för klassen på själva serien. Det lovar ganska gott för den västra serien inför kommande säsong.



Ärligt talat. Den där hajpen som rådde kring Forshaga inför säsongen som nyss passerade var ganska överdriven. Den baserades mycket på att laget prickade en grym formtopp efter jul och gjorde ett starkt playoff mot ett svajigt Väsby säsongen innan.



Men när allt till syvende och sist summerades var det större kvalitet på namnen i truppen än på själva verksamheten. Kraschlandningen i vintras blev kanske lite hårdare än den hade behövt bli, men värmlänningarna var i ärlighetens namn inte ett lag för toppen.



Men nu kommer de att bli det.



Tränaren Dennis Hall kom in sent och när det nu står klart att han kommer att vara kvar även över kommande säsong innebär det per automatik att verksamheten kommer att snäppas upp. Han har ställt krav. Ska 30-åringen ratta Forshaga ska det inte längre vara bekvämt att spela för klubben och ledningen tycks dansa med i den valsen.



Med andra ord, vi kommer nog få se betydligt färre lite äldre namnkunniga spelare som latjar vidare i klubben till förmån för unga hungriga doldisar med framtiden för sig. En ganska identisk resa som den som grannklubben Grums gjort de senaste åren och som tagit dem till Allettan två säsonger i rad.



Det kommer bli viktigare att träna och att vara hundra procent dedikerad. Något som redan nu syns i Forshagas lagbygge.



Spelarna som kommit in är till stor del unga killar med värmländsk anknytning som har majoriteten av sin utveckling framför sig och som kan bli väldigt intressanta att följa när de ska växa i Forshagas miljö under Dennis Halls ledning.



Dessutom är Joel Källström Englund (som huserade under Hall i Borlänge för något år sedan) och Anton Brandhammar redan meriterade spelare, men på rätt sida om utvecklingskurvan som kommer höja laget betänkligt.



Forshaga kommer som helhet förmodligen inte bli lika namnkunnigt som ifjol, men det nya lite mer seriösa upplägget i kombination med några starka nyförvärv kommer definitivt göra dem till ett lag som i alla fall kan sniffa på toppen.



En tidig profetia är att Forshaga definitivt kommer kunna vara ett lag som är med och utmanar om en plats i Allettan.



* * *



Någon Allettan-plats kommer det givetvis inte bli tal om för Surahammar. Men likt Forshaga ser det så här långt in i lagbygget ut som att den notoriska superjumbon faktiskt kommer kunna spotta upp sig ganska betänkligt inför nästa säsong.



Och precis som i fallet Forshaga har det mycket att göra med att det kommer in en ny tränare med en ny energi.



För det verkar faktiskt som att Patrik Juhlin, som kastades in inför kvalet som kom att avbrytas, har en effekt på föreningen som gör den lite mindre till en paria.



För handen på hjärtat, Surahammar har varit genomusla länge och det har påverkat lagbygget. De har haft förtvivlat svårt att övertyga spelare att komma till bruksorten för att lira. Ingen vill tillhöra en slagpåse.



Men den gamle OS-hjälten Juhlin verkar ha blivit lite av en symbol för ett nytt hopp och en framtidstro.



André Astley Rydberg vänder hem från hårdsatsande Tranås och Hugo Bergström och Samuel Ander, spelare som ändå tillhörde det övre skiktet i Västerås SuperElit-lag, väljer Surahammar. Den typen av spelare hade aldrig valt att skriva på för Surahammar ifjol. Ingen ville dit.



Med andra ord, det ser bättre ut för Sura och kan de bara höja sin kvalitet en liten aning och bli något lite mer än ett lag som de andra tröstlöst bara ska åka och hämta poängen av då är det bra för hela västserien.



Att Forshaga och Surahammar har alla möjligheter att spotta upp sig höjer nivån på hela den västra serien.



Så länge inte några andra av de deltagande lagen väljer att säcka ihop fullständigt vill säga.