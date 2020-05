LISTA: Tio SHL-profiler som står utan kontrakt

Det är flera spelare som går en osäker framtid till mötes just nu.

Under våren har även flera SHL-veteraner blivit utan kontrakt. Här följer därför en lista på tio spelare med över 400 matcher i SHL som just nu är kontraktslösa.

Flera av SHL:s allra främsta veteraner har just nu ingen aning om var de ska spela nästa säsong. Ett flertal har fått det negativa beskedet att de inte får förlängt kontrakt av klubben de tillhört den senaste säsongen medan andra spelare ännu väntar på att komma överens med laget de spelade i.

Därför listar vi nu tio profiler som spelade i SHL den gångna säsongen och som just nu är kontraktslösa.

Kriterier för att kvalificera sig för listan är att man ska ha spelat minst 400 SHL-matcher genom sin karriär. Det är alltså en rutinerad skara veteraner som måste se sig om efter ett nytt kontrakt med en klubb.

David Printz (Frölunda)

Först ut på listan är den äldsta spelaren i SHL den gångna säsongen. Kontraktet med Frölunda gick ut men klubben har själva sagt att man kommer att hålla diskussioner med den resligt försvararen så det finns fortfarande en chans att vi kommer att få se veteranen i indianerna även nästa säsong.

David Printz kommer att fylla 40 år till sommaren men har själv aviserat att han är sugen att förlänga karriären.

– Jag spelar gärna ett år till, speciellt nu. Jag vill inte avsluta på det här sättet. Så jag fortsätter gärna spela, även om jag inte har klart med någonting, sade han till Göteborgs-Tidningen i mars.



David Printz.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Martin Thörnberg (HV71)

En av HV71:s största spelare genom tiderna men kommer inte att bli kvar i Jönköping. Med fyra SM-guld och ett VM-guld på CV:et är det här en av de mest meriterade klubblösa spelarna just nu. Även om han inte är lika snabb på rören som han har varit så kan 36-åringen fortfarande bidra med sitt spelsinne och vassa skott.

Det är väldigt oklart var karriären fortsätter men den tidigare stjärnan har aviserat att han fortfarande är sugen på att spela i SHL.

– Jag har ingen agent och det är inte så att jag själv sitter och ringer runt till klubbarna och frågar om de är intresserade. Det är en tändvätska att få visa HV att de har gjort fel, sade Martin Thörnberg till Jönköpings-Posten för ett par veckor sedan.



Martin Thörnberg.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Dick Axelsson (Djurgården)

En av SHL:s allra största profiler. Känd för sin frispråkighet och humor men även för att vara en riktigt skicklig spelare. Efter att han kom in till laget i november kändes det som att hela Djurgården fick ett lyft, det skadade ju inte direkt att Axelsson själv snittade nästan en poäng per match.

För 33-årige Dick Axelsson känns det mer givet hur framtiden ser ut då han själv säger att han endast har två val. Djurgårdens osäkra ekonomi gör att en förlängning med Axelsson kan dröja men han själv vill stanna i huvudstaden.

– Antingen så blir det Djurgården eller så lägger jag av. Lite så är det. Jag har inget intresse av att flytta runt på grund av familj och så vidare. Förhoppningen för mig är att jag ska komma överens med Djurgården i september, sade stjärnan till Aftonbladet tidigare i veckan.



Dick Axelsson.Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman



Jacob Blomqvist (Brynäs)

Efter sex raka år i Gävleklubben fick Jacob Blomqvist lämna Brynäs. Säsongen innan var han lagkapten och nu var han plötsligt oönskad. 33-åringen sägs ha varit väldigt ledsen och besviken över att inte få fortsätta i hemklubben och än har Blomqvist inte uttalat sig om framtiden.

Det är därför väldigt öppet för honom, det kan bli spel i en annan SHL-klubb, han kan ta klivet ner i Hockeyallsvenskan eller välja att testa på spel utomlands.

Jacob Blomqvist.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Mattias Karlsson (Leksand)

"Kolan" plågades av skador och missade nästan hela första halvan av årets säsong. Han fick sedan inte förlängt av Leksand och måste nu söka sig om efter en ny klubb. 35-åringen har själv sagt sig vara öppen för att fortsätta spela hockey men vill vänta innan ett besked kommer.

När Karlskrona åkte ut SHL 2018 valde Mattias Karlsson att kliva ner i Hockeyallsvenskan för spel med Leksand, nu känns det som att det kan bli en liknande lösning för veteranen.

Mattias Karlsson.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Daniel Widing (Djurgården)

Även om det inte alltid känns som det så har Daniel Widing redan hunnit bli 38 år gammal. Den gångna säsongen blev det spel i både Luleå och Djurgården men han fick främst ett defensivt ansvar och mäktade bara med två poäng på 35 matcher.

Fick inte förlängt av Djurgården och här är det väldigt oklart var karriären fortsätter.

– Jag är väldigt motiverad att spela vidare, men vi får se. Jag kan inte säga något utåt mer än att det är mycket som ska klaffa, sade Widing till hockeysverige.se i slutet av februari.



Daniel Widing.Foto: Suvad Mrkonjicc/Bildbyrån



Per Åslund (Färjestad)

33 år gammal hade Per Åslund sin bästa säsong i karriären. Efter att ha fått hela fjolåret förstört på grund av en hjärnskakning tog han rejäl revansch och smällde in hela 41 poäng i Färjestad vilket är hans bästa notering någonsin i SHL.

Succén har dock gjort att det nu finns intresse från KHL och stjärnan måste nu välja om han ska stanna i Karlstad eller flytta utomlands.

– Självklart vill jag fortsätta spela i Färjestad men eftersom vi inte är överens än kan jag inte utesluta andra alternativ, sade Åslund till NWT för en dryg vecka sedan.



Per Åslund.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Oscar Sundh (HV71)

Trots att Oscar Sundh "bara" är 33 år gammal så har han redan hunnit med att spela 711 SHL-matcher vilket är 20:e flest genom tiderna. Om han fortsätter i den svenska högstaligan har han alltså god chans att klättra uppåt på den listan. Han fick dock inte vara kvar i HV71 efter att ha gjort över 500 matcher i Jönköpingsklubben.

Han har bekräftat kontakt med andra klubbar i SHL men Sundh verkar själv vara ganska sugen på ett utlandsäventyr.

– Jag spelade ju juniorhockey i Kanada 05/06 och sedan har jag gjort 14 raka säsonger i SHL, så jag känner nog mest att jag hade velat testa att göra något annat i så fall, nu när det inte blev HV71. Det hade varit kul att pröva en annan liga, bo i ett annat land och allting som kommer med det, sade han till hockeystaden.se tidigare i veckan.



Oscar Sundh.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



Sebastian Karlsson (Linköping)

Efter elva raka säsonger i Linköping tvingades Sebastian Karlsson lämna LHC. Han blev en publikfavorit och kultbärare under sin tid i Östergötland för sitt uppoffrande spel. Göteborgaren har dock inte uttalat sig om framtiden och det är ännu oklart ifall det ens blir någon fortsättning för 33-åringen och i sådana fall var han kommer att spela.

Sebastian Karlsson.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Daniel Rahimi (Växjö)

Sist men verkligen inte minst är backbjässen Daniel Rahimi. Han fick inte fortsätta i Växjö Lakers och lämnade efter tre raka säsonger i den småländska klubben. Den 33-årige backen saknar nog inte anbud då hans spelstil och karaktär skulle passa i flera klubbar.

Det kan mycket väl bli en fortsättning i SHL för Rahimi då blad annat Oskarshamn bekräftar att man har haft kontakt med veteranen.

– Jag har pratat med otroligt många hockeyspelare och Rahimi är en av dem, sade Thomas Fröberg, GM i Oskarshamn, till Barometern, tidigare i april.

Daniel Rahimi är född och uppvuxen i Umeå och han inledde sin karriär i Björklöven. Nu när klubben rustar för att gå upp i SHL så finns möjligheten att vända hem för spel i Hockeyallsvenskan.

– Men han måste vilja det själv också. Vi har fört en löpande dialog sedan januari, har Björklövens sportchef Per Kenttä sagt till Folkbladet.

Daniel Rahimi.Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg



