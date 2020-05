”Jag hoppas på en fortsättning”

Jesper Fast har tillhört New York Rangers under hela sin NHL-karriär och har till och med blivit assisterande kapten för klassikerlaget.

Nu går han dock en osäker framtid till mötes då hans kontrakt med New York Rangers går ut efter säsongen.

– Förhoppningsvis kommer vi överens och annars får man väl testa marknaden, säger 28-åringen till JP.

De senaste sju säsongerna har Jesper Fast spelat i New York Rangers. Nässjökillen, som nu är hemma i Huskvarna strax utanför Jönköping, sitter dock på ett utgående kontrakt och hans framtid i NYR är osäker.

Han är dock populär inom klubben och har haft ett "A" på bröstet under de tre senaste åren. Fast är även omtyckt av coachen David Quinn som hyllade svensken tidigare under säsongen.

– Han betyder så mycket för oss. Han ger oss något som vi inte har så mycket av, sade Quinn i januari.



Även om tränaren tycker om honom så är det oklart om Jesper Fast kommer att få ett nytt kontrakt med Rangers. Klubben har befunnit sig i en rebuild de senaste åren och sägs vilja föryngra truppen. Efter att de sajnade upp stjärnan Chris Kreider till ett maffigt kontrakt i vintras finns det häller inte mycket lönetaksutrymme.

”TRIVS OTROLIGT BRA I NEW YORK”

Jesper Fast berättar nu att han själv hoppas få fortsätta spela i New York Rangers men att han är beredd på att han kan tvingas se sig om efter en ny klubbadress.

– Jag trivs otroligt bra i New York och hoppas väl på en fortsättning där om det går att lösa. Samtidigt finns det ett lönetak och allt ska fungera runt det. Jag trivs, men vill ha en rättvis deal för mig samtidigt som Rangers såklart vill att dealen ska vara rättvis för dem. Förhoppningsvis kommer vi överens och annars får man väl testa marknaden, säger 28-åringen till Jönköpings-Posten och fortsätter:

– Jag har jobbat hårt för att ta mig hit och om det inte löser sig med Rangers är jag väl inte jätteorolig över att inte få jobb någon annanstans. Jag har en bra säsong i ryggen och får väl hoppas på något annat lag i så fall.

Den tidigare HV71-spelaren säger att han kan tänka sig att vända hem till Europa men i första hand siktar han på att fortsätta spela i NHL.

– Man ska aldrig säga aldrig. Men det är klart, så länge jag känner mig hel och frisk så vill jag spela på så hög nivå som möjligt. Sen vet man aldrig vad som händer och mycket kan ske under ett par år. Jag skulle aldrig utesluta spel i varken Europa eller HV igen, säger Fast till JP.

Jesper Fast har gjort 29 poäng på 69 matcher den här säsongen och totalt har det blivit 422 matcher i världens bästa hockeyliga för Nässjösonen, alla med New York Rangers.

