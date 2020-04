”Det är en klubb som alltid kommer ligga nära till hands”

Sedan ett par veckor tillbaka befinner sig Sebastian Aho på svensk mark igen. Tillsammans med flickvännen bor den 24-årige Umeåsonen sedan ett par somrar tillbaka i Varuträsk, en och en halv mil utanför Skellefteå.



Det här året blev hemkomsten till Skellefteå ett par månader tidigare än planerat, då AHL-säsongen med Bridgeport hastigt och mindre lustigt sattes på paus till följd av coronapandemin som råder i Nordamerika och resten av världen. För tillfället håller Aho igång genom barmarksträning tillsammans med Varuträsk-grannen Anton Lindholm (Colorado) samt Marcus Pettersson (Pittsburgh) i Skellefteå.

– Just nu kör vi tillsammans, men det är nog inte långt borta att vi kommer att hoppa in med resten av grabbarna från stan som kör med (Stefan) Thomson (Skellefteås fystränare), berättar Aho för hockeysverige.se.

– Jag kände att jag ville få en liten ledighet efter att jag kom hem. När sommaren möjligtvis blir väldigt lång kan det vara skönt att köra lite själv, men snart kommer förmodligen jag och de andra som sagt att hoppa in och köra med de resterande grabbarna.

"SKULLE KÄNNAS VÄLDIGT KONSTIGT ATT ÅKA TILLBAKA"

Ja, det kan, som Aho själv säger, bli en väldigt lång sommarträning i år. I dagsläget har varken NHL eller AHL tagit något definitivt besked kring huruvida säsongen ska spelas klart eller inte, en ovisshet Aho själv inte gillar.



– Det är lite jobbigt. Om några veckor kan man få beskedet att vi ska vara tillbaka där borta i början av mitten av juni, och det är klart… Jag är en ganska lättsam människa på det sättet och tänker väl inte allt för långt fram, men det är klart att det är en konstig känsla.

– Säsongen tog aldrig liksom slut. Vi vet inte om den kommer spelas klart över huvud taget, så det är en väldigt speciell situation.

Foto: Tom Szczerbowski/USA TODAY Sports



Hur känner du själv, vill du spela klart säsongen?

– Det skulle så klart vara kul att spela klart säsongen. Även om vi i Bridgeport inte låg på slutspelsplats så hade väl jag förhoppningar om att få vara ett ”black ace” för Islanders under slutet av säsongen.

– Allt blev så abrupt. Helt plötsligt var det bara en dag när vi inte fick komma ned till hallen, så det blev ett riktigt konstigt slut. När man nu varit hemma ett tag börjar det kännas som att säsongen är över. Det börjar bli varmt ute och vi hänger här ute i stugan, så jag ska inte ljuga om att det skulle kännas väldigt konstigt att åka över till USA igen och spela hockey i mitten av juni.

UPPKALLAD – MEN PETAD

Under säsongen som gått, eller fortfarande pågår, har Aho spelat uteslutande AHL-hockey med Bridgeport Sound Tigers, New York Islanders farmarlag. På de 49 matcher 24-åringen hann spela innan säsongen pausades noterades han för 30 poäng, fördelat på tre mål och 27 passningspoäng.



– Jag hade en bra säsong, tycker jag. Vi hade ett väldigt ungt lag i Bridgeport som inte riktigt lyckades få ihop det. Vi spelade en väldigt ojämn hockey och var väldigt bra ena dagen medan vi var rätt dåliga den andra. Men personligen gick det bra. Jag tycker att jag gjorde det bästa jag kunde av situationen.

Aho har även fått vara med och känna på hetluften i NHL med New York Islanders under säsongen, dock utan att få spela några matcher med NHL-klubben.

– Det var lite frustrerande. I början är man bara glad över att få träna med laget varje dag och se och lära. Sen är det klart, det spelar egentligen ingen roll vilken nivå du är på – du vill alltid spela matcher.

– Det blir lite frustrerande att bara träna varje dag och sedan sitta på läktaren och titta på. Det är jobbigt. Jag hade hoppats på att få någon match att få visa upp mig och försöka slå mig in, men nu blev det inte så. Det var synd.

Sebastian Aho har fått träna med New York Islanders den här säsongen - men inte mer än så.Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire



FRUSTRERANDE TID: "INTE I AHL JAG VILL VARA"

Trots att det inte blivit några NHL-framträdanden de senaste åren är Islanders klubbledning nöjd med Sebastian Aho. Än så länge ingår backen fortfarande i klubbens storslagna framtidsplaner.

– Det är upp till mig att försöka bevisa att man ska vara uppe i NHL och att man väl tar chansen nästa gång den kommer. För mig gäller det bara att fortsätta att spela på det sätt som tagit mig dit jag ändå är i dag, säger Aho och fortsätter:

– De säger i alla fall att de har mig i framtidsplanerna och säger åt mig att inte ge upp. Gör jag det som jag är bra på kommer min chans att komma, säger de väl mer eller mindre. Mer än det kan jag väl inte göra.

Under sitt första år i Nordamerika fick Aho chansen i 22 NHL-matcher. Sedan dess har det alltså blivit uteslutande AHL-spel de senaste två åren – trots fina prestationer i AHL. Den spelskicklige backen medger att han börjat uppleva en viss frustration över sin situation.

– Det har egentligen gått bra för mig ända sedan jag åkte över till Nordamerika. Jag har fått spela mycket och jag har alltid tyckt att hockey har varit kul. Men det är klart, det är inte i AHL jag vill vara. Jag vill vara på Long Island och spela med Islanders. Men det är klart… Det har varit frustrerande. Jag skulle ljuga om jag sade något annat. Speciellt med tanke på att jag tycker att jag hållit en jämn och hög nivå under tre år i rad.

"JAG HAR ALLA MÖJLIGHETER FÖR ATT LYCKAS"

Huruvida det blir någon fortsättning i New York Islanders nästa säsong är dock osäkert. Kontraktet med NHL-klubben löper ut till sommaren och i dagsläget har inga diskussioner gällande en kontraktsförlängning initierats.

– Jag har inte pratat med dem och jag tror inte heller att min agent har gjort det. De har nog lite fullt upp med annat just nu, så jag skulle gissa att allt sånt snack är lite på paus just nu.

Du bor som sagt i Skellefteå. Har du haft någon kontakt med dem angående framtiden?

– Jag hade väldigt roliga år i Skellefteå hela vägen från att jag kom dit till J18 och hela vägen upp till A-laget med SM-guldet och alla andra roliga saker. Det är en klubb som alltid kommer ligga nära till hands och varmt om hjärtat, men vi har inte haft något kontakt angående en återkomst.

– Men när det gäller min framtid så har jag inte pratat med någon klubb ännu. Det blir väl senare i sommar som klubbarna börjar höra av sig och agenten får börja jobba lite hårdare, säger Aho med ett skratt.

Sebastian Aho stortrivdes i Skellefteå - men det lär inte bli någon återkomst nästa säsong.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Att Aho skulle återvända till Sverige redan till hösten är dock inte speciellt troligt.

– Nej, just nu känns det inte så. Jag skulle väldigt, väldigt gärna stanna i Nordamerika, vart det nu blir. Blir det inte det så får jag väl titta över situationen då. Då får man väl fundera på om man vill komma hem eller om man kanske ska testa ett annat utlandsäventyr. Men just nu känns det långt bort.

– Allt prio ligger på att stanna i Nordamerika och fortsätta jaga NHL-drömmen. Jag är fortfarande ung och det känns som att jag har alla möjligheter för att lyckas. Jag känner att jag är skyldig mig själv att försöka något eller några år till.

Kajsa Kalméus möter Sebastian Aho