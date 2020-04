View this post on Instagram

Det har nu gått exact en månad sedan jag fick beskedet av HV71 att jag inte får fortsätta spela i föreningen. En månad som har präglats av otroligt många känslor. Sorg. Besvikelse. ilska, ovisshet, bitterhet ,för att nämna några. Jag har haft väldigt svårt att känna vare sig glädje eller tacksamhet fram till nu ,jag har bara känt mig ledsen och besviken och det vill jag vara ärlig och erkänna. Alla reagerar på olika sätt och så måste det få vara för vi alla är olika! Jag har länge tänkt att skriva några rader, men jag har helt enkelt inte varit där förräns nu. Jag har förstått att jag upprörde känslor med mitt uttalande i aftonbladet , men det var så jag kände just då och allt kom ut på en och samma gång. Jag var så besviken över endel saker och jag kände mig så övergiven. Dagen då jag fick beskedet och allt bara var över kom så plötsligt och oväntat och jag blev helt tom. Jag kände mig så fruktansvärt tom när jag plockade ihop mina saker i omklädningsrummet, och lika tomt var det i arenan. Det var ingen där. Jag önskar att jag fått ta farväl på ett annat sätt. Det känns fortfarande lite overkligt. Det blir svårt för mig att sammanfatta mina år i Hv71 utan att skriva en hel bok. De innefattar i princip hela mitt vuxna liv och likaså min barndom. Det är så många i föreningen genom åren som jag skulle vilja tacka! Det är så många som har betytt så mycket för mig! Jag känner mig otroligt stolt över att ha fått vara en del av Hv71 och en del av HV71 historia. Jag har upplevt så mycket med HV71. Jag har så många fantastiska minnen med HV71. Jag har fått chansen att lära känna så många fantastiska människor genom HV71 och jag har fått möjligheten att vara med och beröra så många människor i kinnarps Arena under mina 14 säsonger i klubben -och jag har blivit berörd! Stämningen i kinnarps arena ❤️och FANSEN ❤️Det är jag så otroligt tacksam för och det kan ingen eller ingenting ändra på!