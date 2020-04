SHL-stjärnan ska ha gjort sitt NHL-val

Det låter som om Örebros Mathias Bromé har gjort sitt val. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman kommer forwarden att skriva på för Detroit Red Wings.

NHL och Internationella ishockeyförbundet (IIHF) nådde under gårdagen en överenskommelse gällande internationella övergångar. Det innebär att vi under den närmaste tiden kommer att få se flera svenska free agents från SHL bli klara för NHL-klubbar.

Sedan tidigare har HV71-duon Johannes Kinnvall och Linus Sandin placerats i Calgary Flames respektive Philadelphia Flyers medan Malmökaptenen Fredrik Händemark uppgetts vara klar för San Jose Sharks och Frölundas back Theodor Lennström för Edmonton Oilers.

Nu kommer besked gällande en annan svensk med NHL-aspirationer. Det är Örebros landslagsforward Mathias Bromé som slutligen ska ha gjort sitt val efter att ha varit uppvaktad av flera NHL-klubbar. Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet ska 25-åringen vara på väg att skriva på för Detroit Red Wings.

Bromé kommer från en stark säsong i Örebro där han gjorde 43 poäng på 52 matcher. I spel med lika många spelare på isen hade han 36 poäng och var med det bäst i hela ligan. Stockholmaren är odraftad och debuterade i SHL först när Mora tog klivet upp i ligan 2017. Han hade tidigare spelat allsvensk ishockey med Västerås, Asplöven och just Mora.

Sounds like Swedish UFA F Mathias Brome has chosen DET for his NHL home