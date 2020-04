Glädjebeskedet: Stjärnan förlänger med Leksand

Med sina 30 poäng på 46 matcher vann nyförvärvet Marek Hrivík Leksands interna poängliga den gångna säsongen. Slovakens framfart i SHL undgick inte KHL-klubbarna, som efter säsongen visade stort intresse för 28-åringen.

I en intervju med Hockeypuls i mitten av april medgav Hrivík att förstavalet var spel i Ryssland den kommande säsongen. Nu står det klart att det inte blir något KHL-spel – i stället tecknade slovaken under onsdagen på ett nytt tvåårskontrakt med Leksand.

– Jag är väldigt glad att få komma tillbaka till Leksand. Det är väldigt många fans som har skrivit till mig efter att jag lämnade Leksand och det har verkligen betytt mycket för mig, säger Hrivík till klubbens hemsida.



"EN AV VÅRA ABSOLUT BÄSTA SPELARE"

Leksands general manager Thomas Johansson är, så klart, nöjd över att poängkungen valt att stanna i Dalarna.

– Det är så jäkla roligt att Marek tror på det vi gör i Leksands IF och att han vill hjälpa föreningen att ta nästa steg under de kommande två åren. Marek känner för klubben och har en stor tilltro till det vi gör här. Han tillhörde en av våra absolut bästa spelare under förra säsongen, men han menar själv att det finns mer att plocka ut ur honom spelmässigt vilket såklart känns spännande, säger Johansson.



Det nytecknade avtalet med Leksand sträcker sig över säsongen 2021/22. I och med Hrivíks signatur så har Leksand nu 13 forwards, åtta backar och två målvakter under a-lagskontrakt till nästa säsong.