"Det skulle kunna bli tal om en utlåning"

Han är ett av Sveriges stora målvaktslöften. Jesper Wallstedt tillhör Luleå, men är öppen för att spela i Hockeyallsvenskan kommande säsong – beroende på hur det blir med Joel Lassinantti.

– Om Lassinantti kommer tillbaka är vi tre målvakter under kontrakt. Då blir nog någon av oss utlånad och jag antar att det blir jag i så fall, säger 17-åringen i artikelserien Talang 2020.



När Jesper Wallstedt var 14 år blev han den yngste spelaren någonsin i en elithockeymatch i Sverige när han vaktade kassen för Västerås i J20 SuperElit mot Skellefteå. Dessutom satte han under en match i J20 vinstpucken, 4-2, mot Brynäs med en minut kvar av matchen.

Då ska vi ha i minnet att Wallstedt är målvakt.

– Det där var något jag aldrig ens kunde tänka mig skulle hända. Det är en sådan sak som bara vissa får uppleva. Jag tycker att det var skithäftigt och jag kan än idag knappt tro att det är sant.

– Brynäs lade ner pucken och jag tänkte bara att jag skickar den mot målet eftersom jag såg att de hade tagit ut målvakten. Sedan såg jag att den satt där i målet. Jag kunde inte förstå att jag hade gjort mål. Just då kunde jag heller inte förstå att jag var den yngsta någonsin som hade gjort mål i J20 SuperElit, skrattar Wallstedt då vi möter honom för en intervju till serien Talang 2020.



Nu har Jesper Wallstedt lämnat Västerås för två säsonger sedan och tagit med sig benskydden och möblemanget upp till Luleå.

– Klart att jag saknar Västerås lite eftersom det är min moderklubb, men flytten har gått jättebra och jag är nöjd med att jag flyttade. Tiden i Luleå har varit jätteutvecklande för mig.

– Nu har jag fått bo och även ta hand om mig själv. Hockeymässigt har det varit många nya detaljer jag jobbat på. Vi har petat lite i mitt spel och rättat till några saker. För mig har det varit jättenyttigt.

OMSTÄLLNING ATT FLYTTA HEMIFRÅN

Vad är det för detaljer du rättat till tillsammans med din målvaktstränare, Linda Blomqvist?

– Det handlar om små dagliga detaljer som att spela klart situationer och vara noggrann. Några saker i det dagliga spelet som jag kanske hade glömt bort lite hemma. Nu blir jag påmind om det hela tiden eftersom hon är med varje dag.

– Om det är något jag slarvar med så är Linda där och får tillbaka mig på vägen så jag kan jobba vidare.

Luleå målvakten stortrivs dessutom i sin nya hemstad.

– Det har fungerat jättebra. Jag flyttade upp med en polare från Västerås, Lucas (Ramberg). Från början var vi mest med varandra och höll ihop. Sedan kom vi snabbt ihop med övriga gänget och desto mer tiden gick ju mer började jag hänga med alla i laget.

– Dessutom är vi 02:or en väldigt tajt grupp. På helgerna brukar vi hitta på saker och vara med varandra. Det har fungerat jättebra.

Trots allt har det funnits tuffa bitar med att byta miljö och klubb för U18-VM-målvakten.

– Jag tror att det tuffaste har varit att fylla på med rätt energi hela tiden. Alltid laga bra mat och komma i säng i tid så jag fått sova rätt antal timmar och få rutin på när måltiderna ska komma.

– När jag bodde hemma stod maten nästan på bordet då jag kom hem och jag lade mig i tid då morsan sa ”Nu är det dags för dig att gå och lägga dig”. Nu när jag bor själv är det upp till mig att ta hand om allt sådant.

Jesper Wallstedt (t.h.) firar VM-guldet med Hugo Alnefelt (t.v.).Foto: Bildbyrån/Johan Löf



VM-GULD

Den kanske roligaste resan Wallstedt varit med om inom hockeyn är då under hans andra U18-VM fick vara med om att spela hem guldet till Sverige i Örnsköldsvik i fjol.

– Hela den resan var helt magisk. Nästan så jag får gåshud nu då jag sitter och tänker tillbaka på den.

– Det hade varit tufft alla år med just den här gruppen. Vi hade inte vunnit så många matcher genom åren. Vi hade ändå slagit nästan alla lagen och visste att vi kunde vinna mot dom, men ändå inte fått ut det resultat vi velat haft.

– Vi samlades i Uppsala för att förbereda oss inför U18-VM och hade en väldigt bra känsla inom gruppen. Vi körde många bra ”teambuilding-övningar” vilket gjorde gruppen väldigt tajt under resans gång. Sedan talade resultatet för sig själv.

– Det blev ett minne för livet och en resa jag aldrig kommer att glömma. Det var extremt häftigt.



Jesper Wallstedt stod två av lagets matcher medan Hugo Alnefelt stod de övriga fem och fick lite av ett genombrott.

– Han gjorde det riktigt bra. Kul att han kunde studsa tillbaka efter att ha varit sjuk och hela laget haft en tuff förstamatch. Att han sedan var med och ledde laget som en ledande spelare hela vägen fram till guldet talar för hans förmåga, vilket vi inte minst sett den här säsongen i SHL med HV71.

INGA ALLSVENSKA MATCHER

Senaste säsongen spelade Jesper Wallstedt mestadels i Luleås J20-lag där hans utvecklingskurva pekat spikrakt uppåt.



– Förra säsongen gick väldigt bra. Jag har jobbat mycket på det fysiska utanför isen. Jag behövde bli mer konditionsstark och överlag mycket starkare i min kropp. Det fanns ingenting som jag var superbra på utanför isen.

– Med en bra sommarträning samtidigt som jag kunde hålla igång hela säsongen med bra fys, lagträningar och ”HG-pass” med Linda som kunde jobba med detaljer fick jag en bra utveckling.

– Att jag kan träna bra utanför isen och även spela bra matcher fast jag är trött i kroppen och lite sliten har hjälpt mig väldigt mycket.

I februari lånades Luleå-målvakten ut till Södertälje där tanken var att han skulle få matchträning, men det blev inte riktigt som varken han själv eller Luleå hade tänkt.

– Det var lite tal innan vi skulle iväg med landslaget att jag skulle ansluta till Södertälje direkt då jag kom hem, vilket jag också gjorde.

– Efter att jag landat på Arlanda åkte jag ner till Södertälje och var med där under ungefär tre veckor. Jag fick en bra utveckling där genom att träna med seniorspelare och vara med i allt det vardagliga. Sedan fick jag inga matcher, vilket det var sagt att det skulle bli.

– Resan i sig där nere tycker jag ändå var utvecklande på sitt sätt. Jag har tagit med mig det positiva ur den i stället för att sitta och tänka på att jag inte fick spela någonting och trycka ner mig själv på det lilla negativa från den tiden.

Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld



SHL-DEBUTERADE

I slutet av säsongen kom också chansen för 17-åringen att göra debut i SHL mot HV71 i Kinnarps arena.



– Det var extremt kul. Vi hade haft en tuff helg med J20. Om jag inte minns helt fel hade vi mött HV71, Örebro och Djurgården på bortaplan. Jag tror vi förlorade alla tre matcherna. Min egen prestation hade inte varit hundraprocentig och jag hade tryckt ner mig själv lite.

– På måndag morgon fick jag ett samtal. Jag skulle vara med och träna med A-laget och sedan följa med ner till Jönköping igen. ”Det är (David) Rautio som ska stå, förbered dig på att bli inbytt om något skulle hända”.

– Jag tänkte bara att jag tränat i tre och ett halvt år för att vara visa att jag är redo om det skulle hända någonting. Jag hade jobbat med detaljer för att kunna vara redo att spela på SHL-nivå. Jag förberedde mig inför matchen precis som att jag skulle spela den även fast jag visste att jag skulle sitta på bänken.

– I första periodpausen kom de in och sa att Rautio kände sig lite krasslig och jag skulle hoppa in och spela. Klart att jag blev lite nervös samtidigt som jag mentalt började förbereda mig på vad som kunde hända. När jag väl kom ut på isen försökte jag bara ansluta sinnena och blicken mot isen, fokusera som att det som vilken match som helst.

– Det fanns inga förväntningar på mig att komma in och spela bra i min SHL-debut. Jag fokuserade på att gå ut och göra mitt bästa. Sedan fick jag se hur långt det skulle räcka.



HV71 vann matchen med 2–1. Jesper Wallstedt släppte in ett av smålänningarnas mål.



Nu väntar en ny säsong för dig och Luleå, hur går tankarna inför den?

– Vad som kommer hända känns lite oklart just nu med tanke på dagens situation i samhället och allt sådant. Just nu tränar jag fysträning med A-laget och förbereder mig på en SHL-säsong.

– Sedan handlar det lite om hur det blir med (Joel) Lassinantti i Luleå. Om han kommer tillbaka eller inte. Då får jag snacka min agent, men det gör jag om det läget uppstår.

– Jag kan inte gå och tänka på det nu utan nu lever jag utefter dagsläget och tar dag för dag, jobbar med mina rutiner och bra daglig träning. Mitt mål är att försöka ta en plats i SHL nästa säsong.



Du har kontrakt med Luleå fram till och med säsongen 2021/22, hur menar du att din situation kan komma att se ut om Joel Lassinantti blir kvar?

– Det skulle i så fall kunna bli tal om en utlåning. Jag tror inte att det skulle vara en så bra utveckling för mig om vi skulle vara tre målvakter i A-laget. Luleå vill nog inte det heller.

– Om Lassinantti kommer tillbaka är vi tre målvakter under kontrakt. Då blir nog någon av oss utlånad och jag antar att det blir jag i så fall, men det får jag ta om det kommer. Just nu vet jag inte så mycket och det är en massa rykten i media. Innerst inne vet vi knappt själva vad som händer.