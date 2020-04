TV: Berättelsen om Taro Tsujimoto – spelaren som aldrig fanns

I TSN:s minidokumentär "The Man Who Never Was" får vi följa med bakom kulisserna när Buffalo Sabres med det 183:e valet i 1974 års NHL-draft valde att drafta den icke existerande japanske spelaren Taro Tsujimoto från det fiktiva Tokyo Katanas.



Piratligan WHA:s uppståndelse 1972 hade skapat viss panik i NHL. Ligan kände sig hotade att tappa spelare till den nya, konkurrerande proffsligan. Amatörspelare valde att skriva kontrakt med WHA-lagen innan spelarna ens var gamla nog för att bli draftade i NHL, vilket gjorde att NHL tvingades agera.

1974 höll ligan en "hemlig draft", i stället för den dåvarande traditionella draften där lagen möttes i Montreal och skötte draftandet i mångt och mycket som en NHL-draft ser ut i dag.

DRAFTADES LÅNGT FÖRE FYRFALDIGE STANLEY CUP-SVENSKEN

I stället ringde dåvarande kommissionären Clarence Campbell upp lag för lag för att höra vilken spelare de valt med sitt senaste val, samtidigt som Campbell i början av varje samtal var tvungen att upprepa varje spelare som blivit tingad tidigare under draften.



Processen drog ut ordentligt på tiden och klubbarna tappade gnistan. Under draftens andra dag när tingandet kom in på sin elfte runda kände Buffalo Sabres dåvarande general manager Punch Imlach och kommunikationschefen Paul Wieland för att ha lite kul.

Värt att notera är att Tsujumoto draftades långt före svenske Stefan Persson (214:e spelare totalt), som senare skulle gå och vinna fyra Stanley Cup-titlar med New York Islanders.

