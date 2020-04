NHL stoppar kontraktet med ryske stjärnan

Efter tre produktiva KHL-säsonger tycktes det som att Michail Grigorenko var på väg tillbaka till NHL. Under måndagen meddelade Columbus Blue Jackets att de sajnat ett ettårskontrakt med de tidigare storlöftet värt 1,2 miljoner dollar.

Men övergången godkändes inte av NHL. Under måndagskvällen kom beskedet att ligan stoppat affären eftersom den bröt mot regelverket. Något som TVA:s Renaud Lavoie var först att avslöja.

The NHL reject the contract between the @BlueJacketsNHL and Mikhail Grigorenko because it violate section 50.8(d) of the CBA. pic.twitter.com/cOod0Vb5e6