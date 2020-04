Värvar back från konkurrenten

Alexander Anderberg inledde fjolårssäsongen i Bik Karlskoga. Men innan transferfönstret i mitten av februari stängde flyttade 23-åringen vidare till Almtuna.

Nu är han klar för en ny allsvensk klubb.

Den storvuxne värmlänningen blev under söndagskvällen klar för spel i Västervik.

– Alexander är en storväxt back som kom upp tidigt i seniorhockeyn. Karriären har sen dess varit lite krokig, men han är en spännande back med stor talang som vi hoppas kan få en tydligt utveckling hos oss, säger sportchefen Emil Georgsson i ett pressmeddelande– Hans styrkor har under yngre år främst varit hans offensiva del i spelet och där skottet stuckit ut, men under de senaste åren har han utvecklat sin defensiv och det har gjort honom användbar i flera spelsituationer. Det är en spelare med god utvecklingspotential och vi är glada att han tillhör Västerviks IK nästa säsong.Anderberg kommer ursprungligen från Kil, men har hunnit spela juniorhockey i såväl Färjestad som Mora och Örebro. I den sistnämnda klubben SHL-debuterade han även under säsongen 2015/16.

I Hockeyallsvenskan har han hunnit representera Vita Hästen utöver ovan nämna klubbar. Han har noterats för 18 poäng (6+12) på 95 matcher i ligan. 16 av dessa kom under den här säsongen, då han gjorde fem mål och elva assist på 48 matcher med Bik Karlskoga och Almtuna.