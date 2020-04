Ingen vill starta en säsong utan publik i höst, men skulle det kunna bli en möjlighet? Med ett starkt samarbete mellan ligaorganisation och ligasponsor skulle det kanske gå att göra det till en hockeyfest i en annars hopplös tid?



Låt mig måla upp en bild.

Sommaren går. Corona vägrar släppa greppet om samhället. Restriktionerna för vad vi får göra och inte göra, vad som är lämpligt och inte fortsätter att vara påtagliga även när sommaren börjar lida mot höst.



Det är ett högst sannolikt scenario och då hamnar vi i ett läge där det börjar bli väldigt tveksamt om det finns en möjlighet att dra igång en ny Hockeyettan-säsong.



De sitter kompetent folk i detta nu och funderar över framtiden. Försöker göra plan A och plan B och plan C för hur man ska gå tillväga om virushelvetet fortsätter att vara en påtaglig realitet även i höst.



Många av de planerna innefattar givetvis tankar om att skjuta på säsongen (går det inte att starta i september kanske det går i oktober?) eller att korta ner den (spela färre omgångar när det väl går att starta). Men alla sådana lösningar bygger på att man har prognoser på hur lång tid läget kan komma att vara som det är.



Om restriktioner gäller för en överskådlig framtid och någon tydlig prognos inte går att göra hamnar vi i ett helt annat läge.



Det är då alla aktörer kring Hockeyettan måste ställa sig frågan. Är det rimligt att ändå dra igång en säsong och spela utan publik?



Jag ställde frågan på Twitter och fick ett ganska brokigt resultat. Även om alternativet ”nej till att starta inför tomma läktare” fick störst bifall med 40.4% av rösterna (589 till antalet).





Utgå ifrån att restriktionerna vad gäller folksamlingar (max 50 pers) kvarstår även efter sommaren. Att inleda en #Hockeyettan-säsong utan publik, anser ni att det över huvud taget skulle kunna vara en möjlighet?#ATGHockeyettan — Mikael Mjörnberg (@Mjornberg) April 17, 2020

Omröstningen kom också med en lång rad kloka kommentarer om allt från den (negativa) ekonomiska effekten av att spela inför tomma läktare och det tveksamma i att resa runt i riket för att spela matcher om effekterna av covid-19 fortsatt är så påtagliga, men också lösningsorienterade förslag om hur klubbarna skulle kunna tjäna en slant med lite nytänk även om publik inte släpps in i hallarna.Jag tittade på säsongens sista Hockeyettan-match när Mariestad och Tranås spelade playoff inför tomma läktare. Det var en spöklik tillställning, knappt värdig hockey. Absolut inte något att föredra.Men om abstinensen hos fansen blir för stor? Om marknadskrafterna trots allt ändå måste ha sitt?Om alternativet är ingenting alls. Att säsongen potentiellt sett helt måste utebli. Då kanske spel inför tomma läktare men med fullproppade tv-soffor ändå är att föredra?







Hockeyettan har tecknat ett treårigt avtal med ATG och Kanal 75. Nu har jag ingen som helst aning om hur de resonerar i den här frågan, men det säger sig naturligtvis självt att det ligger i ligasponsorns intresse att ligan är igång. Både vad det gäller spel på matcherna och webbsändningar som attraherar publik.



Här skulle man gemensamt som liga och sponsor kunna dra stor nytta av varandra. Kanske rent av skriva någon form av historia.



Är restriktionerna fortsatt så pass hårda att det bara är tillåtet att arrangera evenemang med max 50 personer säger det sig självt att det blir en omöjlighet att dra igång någon hockeysäsong. Det blir ju fler än 50 personer bara med lagen och dess personal omkring spelarna.



Men har restriktionerna bara lättat en liten, liten aning i september blir det en helt annan (delikat) fråga.



Jag tänker att det i ett sådant läge. I en sådan rådande situation ändå skulle kunna bli en fest.



För med tanke på hur den här säsongen slutade kommer alla ni med intresse för Hockeyettan naturligtvis vara våldsamt svältfödda när det börjar närma sig höst. Ni kommer törsta som tokar efter att just ert lag ska spela betydelsefulla matcher mot just de där förbaskade gängen som kallas för rivaler.

Det är mycket möjligt att det blir annat ljud i skällan angående spel inför tomma läktare då. Att fler faktiskt kan tänka sig den saken trots att det är iskallt i jämförelse med hallar där läktarna kokar över av känslor.







Det skulle naturligtvis kräva att det jobbades fram alternativa former av finansiering på många fronter. Att det tänktes nytt och utanför boxen. Men det kommer förmodligen krävas ändå. Att sitta här och tro att allt kommer återgå till det normala är bara naivt. Tiden före och efter corona kommer inte se likadan ut. Världen efter viruset kommer att vara monumentalt annorlunda och kräva helt annat tänk och andra sätt att angripa problem vare sig vi vill det eller inte.



Men tänk då att Hockeyettan och ATG/Kanal 75 gemensamt på något sätt lyckas koka ihop en abonnemangslösning som gör att så många som möjligt så smidigt som möjligt kan se så mycket som möjligt. Samtidigt som klubbarna kan göra en slant på det.



Tänk en premiäromgång där ATG-studion slår på stort med en maffig produktion, proppar studion med experter och gör inspel från en mängd arenor med analyser och kommentarer och sen fortsätter in i säsongen med studioackompanjerade huvudmatcher som lyfts upp stort medan resterande matcher rullar i abonnemanget.



Den saken skulle säkerligen kunna gå att lösa med en stationär studio som hubb mellan arenorna i en tid när ladorna måste vara publiklösa.



Det skulle kunna gå att bygga en synnerligen vass produkt kring Hockeyettan och förmodligen skulle tittarsiffrorna på sändningarna skjuta i höjden.



Speciellt som det är betydligt mer troligt och betydligt mer genomförbart att rulla igång Hockeyettan (med dess på många håll ganska låga publiktillströmningar) inför tomma läktare än Hockeyallsvenskan eller SHL.



En utopi eller en realitet?



Vem vet.



Men huruvida säsongen ska startas eller inte och under vilka förutsättningar kommer ofrånkomligt bli en fråga klubbarna kommer tvingas ta ställning till vid vårens årsmöte kan man ju anta.



Att köra igång säsongen som ett boostat TV-jippo är naturligtvis inte alls lika bra som en ”riktig” säsong.



Men gör man det bra och på rätt sätt är jag ganska övertygad om att många skulle tycka att det är bättre än inget.



Kanske rent av sukta efter det.



Som en fest.