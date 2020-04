Rådet till "Henke": "Avsluta karriären"

Efter att ha varit det givna förstavalet i New York Rangers under hela sin 14-åriga sejour i klubben blev den här säsongen annorlunda för Henrik Lundqvist.

Först utkonkurrerades Lundqvist av Aleksandar Georgijev. I AHL storspelade sedan det ryska stjärnskottet Igor Sjestjorkins vilket gjorde att New York Rangers-ledningen till slut valde att satsa på den ryske burväktaren även i NHL, och när Sjestjorkin väl fick chansen tog han den. På de tolv matcher Sjestjorkin hann spela innan säsongen sattes på paus så räddade han 93,2 procent av skotten han ställdes inför och släppte i snitt in 2,52 mål per match.

Det har inneburit att speltiden blivit knapp för Henrik Lundqvist under säsongen. Totalt har det bara blivit 30 matcher för "King Henrik", vars framtid i klubben är osäker. Lundqvist har en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar, en summa som nog inte någon NHL-klubb vill betala för sitt andra- eller tredjeval på målvaktspositionen.

Henrik Lundqvist.Foto: Bildbyrån



"EN SVÅR SITS"

Nu råder förre NHL-svensken, tillika Modoprofilen, Per Svartvadet att Lundqvist lägger plockhandsken på hyllan i stället.



– Det är en svår sits för Henke. Han har varit kung på Manhattan under många år, vill han ha kvar den statusen bör han sluta spela hockey och hoppa in i Rangers organisation på något sätt, säger Svartvadet till Radiosporten, där han i dag arbetar som hockeyexpert.

– Mitt tips är att han lägger handskarna på hyllan och gör något annat. Jag skulle råda honom att sluta i Rangers och göra något annat.

Per Svartvadet. Foto: Ronnie Rönnkvist



HEM TILL FRÖLUNDA?

Ett annat alternativ vore att återvända hem till Sverige, menar Svartvadet.



– Andra alternativet är att han släpper sin no-trade-klausul och blir trejdad till ett lag som vill ha honom och då kanske går till ett lag som går för Stanley Cup-bucklan. Ett annat alternativ är att han kommer hem till Frölunda.

Under sina säsonger i New York Rangers har Henrik Lundqvist spelat 887 NHL-matcher för klubben. Av dessa har han vunnit 459 matcher, vilket gör honom till den sjätte mest vinstrika målvakten i NHL:s historia.