Förre NHL-dansken får lämna finska KHL-klubben

Under tre säsonger mellan 2005 och 2008 spelade Peter Regin SHL-hockey med Timrå IK. Den då unge danske forwarden imponerade hos medelpadingarna och efter en poängstark säsong 2007/08 så skrev centern NHL-kontrakt med Ottawa Senators.

Totalt blev det sju säsonger i Nordamerika innan flyttlasset gick tillbaka till Europa igen, då han inför säsongen 2015/16 skrev på för finska KHL-klubben Jokerit. Där har Regin spenderat de senaste fem säsongerna – men nu står det klart att parterna går skilda vägar.

"LETT LAGET PÅ ETT EXEMPLARISKT VIS"

Via sin hemsida meddelar Jokerit att lagkaptenen, tillika publikfavoriten, lämnar klubben.

– Han har som lagkapten lett det här laget på ett exemplariskt vis och har vuxit in och blivit en av fansens största favoriter, säger general managern Jari Kurri.

– Vi vill tacka Peter för alla hans insatser i Jokerit och önska honom all lycka till under de kommande åren.

Var karriären fortsätter för den danske 34-åringen är i dagsläget oklart. Malmö har tidigare haft Regin på sin önskelista, men enligt Kvällsposten så ska siktet vara inställt på en fortsättning ute i Europa för den niofaldige VM-centern.