Kodie Curran - kungen av SHL Awards

Han gjorde 49 poäng på 48 matcher, slutade tvåa i backarnas poängliga och var bara några få poäng ifrån att bli förste back någonsin att vinna poängligan i Elitserien/SHL. Dessutom noterade han den tredje högsta poängsumman för en back under en säsong, och hans totala poängsnitt under de två säsongerna han förgyllde SHL (0,887) var näst bäst någonsin av en back - blott 0,02 poäng lägre än ettan Mike Ford.

Man kan lugnt konstatera att Kodie Curran satte avtryck i Rögletröjan.

På kvällens SHL Awards prisades kanadensaren. Han tog en överlägsen seger i kategorin "årets back", i konkurrens med Johannes Kinnvall och Erik Gustafsson och utsågs sedan också till ligans mest värdefulla spelare.

"SURREALISTISKT"

Curran tog en totalt överlägsen seger i "MVP"-omröstningen. 30-åringen fick hela 400 poäng av juryn medan tvåan Erik Gustafsson fick 151 och trean Marcus Nilsson fick 133.

– Det känns lite surrealistiskt. Det var en ära att vara nominerad - och såklart också att vinna, säger Curran i C More.

Curran tog rejäl storslam den här säsongen och vann tidigare också "Guldhjälmen" som seriens mest värdefulla spelare enligt spelarna själva.

Marcus Nilsson fick "nöja sig" med att vara finalist i den ovan nämnda MVP-kategorin - men vann en annan. Han utsågs till säsongens bästa forward efter att ha gjort 12+42 och vunnit poängligan på sina 54 poäng. Tidigare hade "Lilliz", som nu ska spela för Sotji i KHL, som mest gjort 30 poäng i högstaligan. Däremot vann ju Nilsson HockeyAllsvenskans poängliga för fyra år sedan, då han gjorde 56 poäng i Karlskogas tröja.

VANN MÅLVAKTSDUBBELN

Bland de övriga vinnarna fanns Gustaf Lindvall, som vid 29 års ålder fick ett enormt genombrott i Skellefteå och utsågs till bäste målvakt. Under det som var hans första säsong som förstemålvakt i SHL räddade han 93,5 procent av skotten och släppte endast in 1,78 mål per match. Som om inte priset som "Bäste målvakt" var nog gjorde succékeepern också det som utsågs till den snyggaste räddningen.

Men Lindvall var inte ensam Skellefteåspelare att få ta emot ett pris i kväll.

Jesper Frödén, som vann poängligan för rookies, prisades också som just bäste rookie. Med tolv mål och totalt 29 poäng presterade han bra nog för att få flest poäng i omröstningen under sin första SHL-säsong. Han vann i konkurrens med Djurgårdsduon Alexander Holtz och Manuel Ågren.

Som årets tränare prisades Thomas Berglund "Bulan" vann priset för andra året i rad. Förra säsongen missade han seriesegern med Luleå på målskillnad - men i år vann de serien med 14 poängs marginal. "Bulan" har tidigare fört Brynäs till SM-final, och 2012 vann han SHL med Luleå som assisterande tränare till Jonas Rönnqvist. Det här var dock hans första titel som huvudtränare.

SLUTADE PÅ TOPP

Patrik Sjöberg, som beslutat sig för att aldrig mer blåsa i en visselpipa, slutade sin domarkarriär på topp och vann "Guldpipan" som SHL:s bästa domare. Det var första gången under hans 23 år långa karriär han fick priset.

Nils Höglanders redan klassiska "Zorromål" mot Djurgården på bortaplan blev såklart utsett till det snyggaste målet. Han vann även priset förra säsongen - även då för ett "Zorromål".