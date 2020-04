Uppgifter: Ryske stjärnmålvakten redo att flytta till NHL

Igor Sjestiorkin hann under sina blott tolv matcher med New York Rangers skicka ned Henrik Lundqvist från tronen och göra sig själv till förstamålvakt. Nu hoppas lokalrivalen New York Islanders kunna få samma utveckling med sin ryska målvaktstalang.

Snart sex år efter att ha draftat Ilja Sorokin i den tredje rundan av draften förefaller det som att Islanders äntligen ska få över den tungt meriterade målvakten till Nordamerika nästa säsong. Enligt den ryske journalisten Igor Eronko på Sport-Express har Sorokin tackat nej till en kontraktsförlängning med de regerande Gagarin Cup-mästarna CSKA Moskva. Hans nuvarande kontrakt går ut om två veckor och då förväntas han skriva på för Islanders.

Long awaited in New York G Ilya Sorokin refused to sign an extension with CSKA and is set to sign with the #Isles right after his current contract expires (April 30)