Intresse för backbjässen: "Visst skulle han passa in i Oskarshamn"

Efter tre raka säsonger i Växjö, med ett SM-guld 2018 som den stora höjdpunkten, är Daniel Rahimi nu kontraktslös. Den landslagsmeriterade backen saknar inte intresse från andra SHL-klubbar. Nu framkommer uppgifter från podcasten Sanny & Svensson att IK Oskarshamn kontaktat 32-åringen. Det bekräftas av general managern Thomas Fröberg.

– Jag har pratat med otroligt många hockeyspelare och Rahimi är en av dem. Vi har pejlat av läget och det är bara prat just nu, säger han till Barometern-OT och tillägger att han tycker att Rahimi är en spelartyp som laget saknade under första säsongen i SHL.

– Helt klart är han en sådan. Visst skulle han passa in i Oskarshamn…

Rahimi själv vill inte kommentera uppgifterna om att han varit i samtal med IKO.

Den i Björklöven fostrade backen svarade för fyra assist på 52 matcher med Växjö den gångna säsongen. Han har spelat drygt 500 SHL-matcher för Rögle, HV71, Linköping och Växjö. Han har utöver SM-guldet med Växjö även ett VM-brons med Tre Kronor (2014) på meritlistan.

TV: Min första NHL-match – Ethan Bear