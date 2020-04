RÖNNKVIST: IK Oskarshamn - tidernas All-Star Team

Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All Star-Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: IK Oskarshamns All-Star Team.



Det känns lite konstigt att plocka ut Oskarshamns bästa All Star team genom alla tider då deras absolut bästa tid är just nu. Jag ska villigt erkänna att jag inte heller är jättekunnig om deras tid i Division 2 och 3. Givetvis har jag koll på att Per Bäckman varit tränare i klubben och Färjestads-ikonen, Mathias Johansson, kommer från klubben. Egentligen hade jag velat plockat med Per Kenttä,...