Klart: Leksands forwardstalang skriver a-lagskontrakt

Trots att han fullkomligt öste in poäng i klubbens juniorlag uteblev a-lagschanserna för Emil Heineman i Leksand under hösten. Anledningen till det var för att den 18-årige forwarden då stod i valet och kvalet mellan att fortsätta karriären hemma i Sverige eller om han skulle testa på lyckan i den amerikanska collegeligan, en liga som har strikta regler att man inte får ha spelat professionell hockey innan man kliver in i ligan.

Efter en ordentlig funderare beslutade sig Heineman i slutändan för att ta chansen i SHL med Leksand, där han när säsongen summerades noterades för två passningspoäng på elva matcher.

"RIKTIGT STORT"

Nu står det klart att 18-åringen kliver upp i a-laget till nästa säsong.

– Det känns riktigt stort att fått göra den här resan från knattelaget ända upp till herrlaget i Leksands IF. Det är fantastiskt för mig, och nu gäller det att fortsätta jobba för att ta nästa steg i utvecklingen, säger Heineman till klubbens hemsida.



I och med Heinemans signatur har Leksand nu tolv forwards under kontrakt.

– Det känns bra att Emil bestämt sig för att stanna i Leksands IF. Emil är modern i sitt spel och har kommit långt redan nu genom sin fina utvecklingskurva, säger Leksands general manager Thomas Johansson.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2021/22.

