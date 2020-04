TV: Se dokumentären om Bobby Ryans dramatiska liv

Han föddes under namnet Robert Shane Stevenson i New Jersey 17 mars 1987, men det var under namnet Bobby Ryan han blev känd som hockeyspelare.

I Sportsnet-dokumentären "The Secret Life of Bobby Ryan" får vi ta del av en barndom kantad av traumatiska och omvälvande händelser om en ung pojke som tog sig till NHL trots att han på många sätt hade oddsen emot sig.

Fotnot: Dokumentären spelades in 2013 och fokuserar enbart på Bobby Ryans barndom. Sedan dess har hans mor Melody gått bort i cancer och han själv har slagits emot alkoholism.

