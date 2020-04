KALMÉUS: Redaktionen listar världens bästa sportfilmer

Hur går det för er där ute? Har ni lika svårt att anpassa er till den här situationen som jag har? Vet ni inte riktigt vad som är verklighet och vad som är dröm? Bra, då är jag inte ensam.

Jag försöker ge mig själv lite pauser i den ovisshet och olustiga känsla som ligger över mig som en sunkig svetthandduk varje dag. Förra veckan kollade jag en hel del på film, i ett försök att förflytta mig till en annan del av den bubbla som livet har blivit. Av nyfikenhet hörde av mig till mina kollegor på Hockeysverige-redaktionen och frågade dem vilka tre sportfilmer de tyckte var bäst. Därefter gjorde jag en sammanställning och fram växte en lista över, vad väl får anses som världens bästa sportfilmer:*

*Om man frågar tio skribenter på en hockeyredaktion

Först – listan över mina tre bästa sportfilmer (utan inbördes ordning)

The Blind Side (2009)

Man ser ett tydligt mönster i alla filmer jag valt, de är alla baserade på sanna historier. Jag är oerhört svag för det, speciellt när det gäller sport. Det kittlar mig att veta att allt jag ser på skärmen har någon form av kontakt med samma verkliga värld som jag lever i. The Blind Side knockade mig totalt när jag såg den första gången, och jag har blivit lika knockad de andra tio-elva gångerna. Historien om den oerhört godhjärtade Michael Oher, som hittar en trygghet hos familjen Tuohy och upptäcker sin talang i den amerikanska fotbollen. Det är en historia om rikedom och fattigdom, rasism, värme, medmänsklighet och hopp. Sandra Bullock är briljant i rollen som Leigh Anne Tuohy, vilken hon även vann en Oscar för 2010.

Miracle (2004)

När jag flög till St. Louis inför All Star-helgen tidigare i år hamnade jag bredvid en man på planet. Han var i sextioårsåldern och tittade nyfiket på min datorskärm när jag satt och redigerade videoklipp för Hockeysverige. Han frågade om jag jobbade för Boston Bruins (några Bruins-spelare syntes i klippet) eller om jag jobbade för NHL. Jag sade att jag var journalist och vi började prata. Han nämnde att han spelat hockey här han var yngre, och något blygsamt nämnde han att han spelat i det amerikanska landslaget i början på åttiotalet. Jag tittade nyfiket på honom och försökte känna igen hans ansikte. ”Vänta, spelade du i landslaget 1980?”, frågade jag. Och han svarade ja. Mannen var Jack O’Callahan, och jag överdriver inte när jag kände någonting skälva till när han presenterade sig. Det var en historisk person som satt bredvid mig.

Det mötet gjorde sig påmint när jag hyrde filmen förra veckan, och när jag väl såg den igen befäste den sin plats på min topp tre-lista. Förutom det episka talet från Coach Brooks inför matchen mot Sovjetunionen, är min absoluta favoritscen den från nyårsafton, när hela laget är samlat hemma hos lagläkaren och hans fru. President Carter håller ett fantastiskt fint tal på radion och de unga männen går ut i snön och spelar amerikansk fotboll, medan Coach Brooks åker hem till familjen.

Kanske är filmen Miracle inte speciellt intressant om man inte känner till historien om det osannolika OS-guldet i Lake Placid, och vad det betydde för USA i det politiska läge världen befann sig. Den är säkert inte heller speciellt utmärkande om man inte är hockeyintresserad. Men det finns så många element i den här filmen som jag är så sjukt svag för. Och det lilla ljudklippet med Al Michaels ”Do you believe in miracles? Yes!” är nog mitt favoritklipp från en hockeykommentator någonsin.

Kurt Russell som Herb Brooks i Miracle.Foto: Netflix



Remember The Titans (2000)

Älskar, älskar, älskar den här filmen. Såg den dag efter dag när jag kom hem från skolan som ung tonåring. Den vackra och historietyngda berättelsen om ett High School-lag i amerikansk fotboll som tampas med relationer och samarbete i ett segregerat Virginia på 70-talet. Musiken, karaktärerna, kläderna och historierna. Skratt, gråt och härlig sportspänning. Och Denzel Washington. Det blir inte bättre än så här.

Bubblare: We are Marshall, Moneyball, Rudy, Jerry Maguire

Och här kommer listan med de samlade rösterna från redaktionen

Moneyball 👤👤👤👤👤👤👤

Miracle 👤👤👤👤👤👤

Remember the Titans 👤👤👤👤👤

Slap Shot 👤👤👤👤

The Blind Side 👤👤

Happy Gilmore 👤👤

Tjuren från Bronx 👤

Youngblood 👤

The fighter 👤

Warrior 👤

Lean on Pete 👤

Offside 👤

The Legend of Bagger Vance 👤

Goal 👤

Gridiron Gang 👤

Space Jam 👤

Medverkande i omröstningen: Uffe Bodin, Peter Ekholm, Sixten Funqvist, Joakim Englund, Samuel Josefsson, Kajsa Kalméus, Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Peter Sibner, Henrik Skoglund, Simon Holm Stålhand och Karl Trogens.