Fick flest röster av alla: "Är väldigt rörd"

Hon fick flest röster av alla - och var given i tidernas All Star-lag på damsidan. Kim Martin Hasson är tidernas bästa svenska målvakt.

– Det är såklart jätteroligt att höra och att jag så att säga fortfarande är ihågkommen, säger legendaren till hockeysverige.se.

Flest röster av alla då spelade och ledare röstade fram All Star-team genom alla tider fick målvakten Kim Martin Hasson. På sin meritlista har hon bland annat två OS-medaljer. Silver i Turin 2006 och brons 2002 i Salt Lake City. Hon fostrades i Hammarby, men spelade även för AIK och Linköping i Sverige. Hon gjorde fyra säsongen på University of Minnesota-Duluth. Det var också där tvåbarnsmannan träffade sin man, Jay Hasson.

– Vi hade bortamatch och han åkte med hennes familj och släktingar för att se på matchen. Sedan blev vi insnöade på ett hotell så ingen av oss kunde åka därifrån. Vi hade vunnit matchen så coachen sa att vi kunde fira eftersom det var ett tag till nästa match. Då hade vi fest. Alla satt på hotellrummet och snackade skit och då kom första snacket mellan oss. Sedan var det kört, berättade Kim Martin Hasson tidigare med ett leende för OLD SCHOOL HOCKEY



Kim Martin Hasson gjorde även en säsong med Tornado Dmitrov i den ryska ligan.



När hockeysverige.se når Kim Martin Hasson för att gratulera till att röstas fram av spelare och ledare till Sveriges genom tiderna bästa målvakt är hon ute på promenad med familjens hund.

- Det är såklart jätteroligt att höra och att jag så att säga fortfarande är ihågkommen. Trots allt var det ett tag sedan jag lade av. Jag är väldigt rörd och det känns verkligen jättekul, säger Kim Martin Hasson som också tycker det är speciellt eftersom det endast är spelare och ledare som deltagit i röstningen.

- Ja, det tycker jag. När man får beröm från egna spelare, ledare eller motståndare så tycker jag att det känns lite extra.

"STOLT ÖVER MIN KARRIÄR"

34-åringen från Södermalm i Stockholm kan se tillbaka på en karriär där många har sett henne som en av väldens bästa målvakter.

- Jag är stolt över min karriär, absolut. Jag känner att jag fick uppnå många av mina mål och vara med om mycket. Bland annat fick jag äran att spela för Sverige under ganska många år (2000-2015). Jag känner att jag inte kunde uppnå så mycket mer utan fick vara med om det jag ville.



Ser du OS-silvret i Turin som höjdpunkten i karriären?

- Absolut. Självklart har jag alltid varit sugen på ett guld, men silvret i Turin var som ett guld för oss med tanke på hur svårt det varit att slå både USA och Kanada.

- Hade jag fått spela den där herrmatchen i allsvenskan så hade det varit pricken över i:et. Då hade jag verkligen uppnått allt jag velat.

Hur ser annars ditt liv ut idag?

- Det är mycket att leka med barn (skratt), väldigt mycket familjeliv eftersom jag inte jobbar just nu heller.



Kim Martin blev nationalhjälte 2006.Bildbyrån





Kim Martin om de övriga i All Star-femman:

Gunilla Andersson Stampes

- Hon var en av världens bästa backar, väldigt spelskicklig och var egentligen bra i alla formationer, boxplay, powerplay och så vidare. En väldigt allround back.

Emma Eliasson

- Hon är en mer offensiv spelare. Kunde även spela som forward. Grymt skicklig. I henne så jag bra skridskoåkning, bra klubbteknik, lite mer finlirare än vad ”Gunsan” var.

Maria Rooth

- En av världens bästa spelare. Hon betydde enormt mycket för vårt lag. Framförallt både på och utanför isen med sitt ledaskap. Målskytt, vilket vi inte mist såg mot USA i OS, men gjorde egentligen mål på det mesta.



Erika Holst

- En riktigt, riktigt bra kapten. Hon gjorde att vi fick ihop grupperna under alla år. Självklart också en väldigt bra spelare. Kanske inte lika mycket spets som Rooth hade, men hon gjorde mycket mer i bakgrunden som betydde väldigt mycket för oss.

Emma Nordin

- Framtidens stjärna om hon orkar fortsätta. Dom flesta lägger tyvärr av ganska tidigt, men Emma har all framtid för sig. Hon har såklart redan gjort mycket, men jag tror Emma har ännu mer i sig om hon håller sig frisk.