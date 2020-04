Svensk damhockeys All-Star Team – andrafemman

Vilka är Sveriges bästa spelare genom alla tider på damsidan?

Givetvis är det precis som på herrsidan en näst intill omöjlig fråga att svara på. Det som gör det så svårt är att jämföra olika generationer med varandra och väga meriter mot varandra ur ett historiskt perspektiv.

Hockeysverige.se har dock haft lyxen att få närmare 100 spelare och ledare från olika generationer att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider. Alltså spelare och ledare som själva har varit med och skrivit hockeyns historia. Vi har sedan sammanställt rösterna och utifrån det satt ihop fyra All-Star Team på samma sätt som vi gjorde på herrsidan 2015.

Över 50 olika spelare och ledare har fått röster, vilket gör den här unika rankingen extra rolig. Bara 24 av dessa kommer med i de All-Star Team genom alla tider som vi kommer att presentera i de fyra femmor.

Tidigare:

Svensk damhockeys All-Star Team – fjärdefemman

Svensk damhockeys All-Star Team – tredjefemman



I dag presenterar vi spelarna som kom med andrafemman.

MÅLVAKT

Valentina Lizana Wallner

Född: 1990

Moderklubb: Trångsunds IF

Den nyblivna 30-åringen från ”Trånkan” fick sitt genombrott i AIK där hon debuterade redan som 15-åring. Det var också under tiden i AIK ”Valle” fick chansen i VM första gången. Året var 2009. Som AIK:are vann hon dessutom två SM-guld. Säsongen 2010/11 valde hon att flytta upp till Örnsköldsvik och spela för Modo fram till och med 2014 innan hon ”varvade ner” i Djurgården. Blev folkkär efter sitt fina målvaktsspel vid OS-turneringen 2014 i Sotji. Vann totalt tre SM-guld, deltog i två OS och fem VM.



Valentina Lizana Wallner.Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård



BACKAR

Frida Nevalainen

Född: 1987

Moderklubb: IF Björklöven

Kommer från en riktig hockeyfamilj. Tvillingbrodern Patrik spelade i bland annat Björklöven, Lukko, Malmö och Almtuna. Storebror Joakim var lovande junior i Björklöven och pappa Terho har jobbat med damlandslagen på både senior- och juniornivå. Frida Nevalainen spelade under största delen av sin svenska karriär för Modo, men även en säsong med Segeltorp. Blev rysk mästare med Tornado. Var även över till USA och spelade för University of Windsor. Var med och vann OS-silver i Turin 2006. Gjorde totalt åtta VM-turneringar och två OS.

Maja Nylén Persson

Född: 2000

Moderklubb: Skogsbo SK

Trots sin ålder räknas Maja Nylén Persson redan som en av svensk hockeys bästa backar genom alla tider, vilket inröstningen i All-Star Team två vittnar om. Liksom Hanna Olsson fick Nylén Persson röster från alla generationer ledare och spelare. Kom till Leksand 2014 där hon debuterade som 14-åring. Ditvärvad av Jens Nielsen. Fick också sitt genombrott i Leksand. Var med i det historiska JVM-laget som tog silver på U18-VM 2018. Har spelat två VM och ett OS. Lämnade Leksand för Brynäs inför säsongen 2019/20. Utsågs 2019 till SDHL:s bästa junior och erhöll för det Elite Prospects Award. Släkt med Nicklas Lidström på avlägset håll.



Maja Nylén-Persson.Foto: Ronnie Rönnkvist



FORWARDS

Pernilla Winberg

Född: 1989

Moderklubb: Limhamn HK

Var 14 år då hon spelade sin första VM-turnering. Är en av de största talanger svensk hockey fått fram och samtidigt en av dom pålitligaste i landslagssammanhang. Lämnade Skåne för Stockholm och AIK 2004, men gjorde även fyra säsonger på University of Minnesota-Duluth samt en säsong var i Segeltorp och Munksund/Skuthamn innan hon 2014 skrev på för Linköping där hon fortfarande är aktiv. Hade en viktig roll i OS-silvret 2006 där hon satte 3–2-straffen i semifinalen mot USA. Har totalt spelat tolv VM och fyra OS. Svensk mästare 2010 och 2015.

Tina Enström

Född: 1991

Moderklubb: Höga Kustens HF

Liksom Frida Nevalainen från en riktig hockeyfamilj. Bröderna Tobias, Thomas och Tommy har alla framgångsrika karriärer inom hockeyn. Tobias dessutom mångårig NHL-spelare. Tina Enström slog igenom i Modo. Efter en kortare sväng till Linköping 2009 återvände hon till Modo och blev klubben trogen fram till och med 2014. Avslutade karriären med tre säsonger i Djurgården. Två gånger svensk mästare. Gjorde fem VM-turneringar och ett OS. Var med i VM-bronslaget 2007.

Elin Holmlöv

Född: 1987

Moderklubb: Rimbo IF

Gjorde först tre säsonger i AIK, där hon för övrigt blev VM-spelare, innan hon 2006 åkte över till USA för att gå på University of Minnesota-Duluth. Var även två säsonger i Ryssland där hon spelade för Tornado Dmitrov innan hon avslutade karriären med en säsong i Munksund/Skuthamn och en i AIK. Ofta underskattad, men var säsong efter säsong en av Damkronornas viktigaste spelare. Gjorde åtta VM-turneringar och ett OS.



Elin Holmlöv.Foto: Bildbyrån/Robin Nordlund



COACH

Fredrik Glader

En gång i tiden norsk division 2-spelare. Klev in som coach i Munksund/Skuthamn 2013 och var med om övergången till Luleå. Som coach för Luleå vann han tre SM-guld – 2016, 2018 och 2019. Med det är han en av svensk damhockeys mest framgångsrika coacher. Lämnade damhockeyn och Luleå under säsongen 2019/20 för att bli sportchef i Modos herrlag. Har även varit förbundskapten för Danmark.

Fredrik Glader.Foto: Bildbyrån