Målvaktstränarens besvikelse - mot egna spelarna

Det har inte undgått någon att AIK hade en ganska tuff säsong. Klart sist i Hockeyallsvenskan, rader av tränarbyten och en målvaktssituation som långt ifrån varit optimal. Hela tiden har dessutom ”pengaspöket” vilat som en osalig ande över klubben.



Tidigare elitseriemålvakten, Christopher Heino Lindberg, klev inför säsongen på jobbet som målvaktstränare i AIK. Ett jobb som haft både toppar och dalar blandat med glädjestunder och besvikelser, vilket han berättar om i en lång intervju med hockeysverige.se.

- Jag visste om att det var lite av ett budgetår. När jag gick in i jobbet kände jag att största utmaningen låg i att få Johannes Jönsson till spel. Han hade varit skadad säsongen innan. Jag visste att han är en väldigt bra målvakt, berättar Heino-Lindberg och fortsätter:

- Sedan var en utmaning att få ”Agge”, August Hedlund, att ta nästa kliv. Han kom från egna leden och det är alltid kul med egna produkter. Det skulle bli roligt att jobba med honom också. Det kändes som vi hade en bra förstamålvakt och en ung lovande som kunde ”bråka” om förstaspaden.



"ÄR TROTS ALLT BARA MÄNNISKOR"

Även om Jönsson inte fungerade fullt ut hela säsongen tycker Heino-Lindberg att samarbetet var bra med dom båda målvakterna.

- Ja, jag tycker att det fungerade bra. Det tog lite tid med Jönsson i och med att han var skadad. Vi fick ändå en bra start. Jag var hemma hos honom, vi fikade och lade upp en spelplan över hur han ville jobba. Så gör jag alltid med målvakterna och då även med ”Agge”. Sedan var Jönsson borta största delen av försäsongen. När vi gick på is tog det ett tag för oss att hitta varandra, men när vi väl hittade varandra kändes det väldigt bra och vi hade väldigt högt till tak. Jag försökte vara följsam mot honom eftersom han hade ganska tufft utanför hockeyn. Om man inte mår 100 utanför är det väldigt svårt att vara 100 på isen. Vi pratade med varandra senast nu i veckan. Jag kommer också fortsätta stötta honom.

Hur reagerade målvaktsduon på alla motgångar i form av förlorade matcher?

- När man spelar i ett lag som inte vinner så mycket handlar det om att inte falla ner i energin. Att vara målvakt är ganska individuellt även om det är i en lagidrott. Man är viktig som målvakt. Inte så att man behöver gå runt och pusha alla andra, men visa ”jag kommer inte ge upp några puckar oavsett om vi släpper till lägen”.

- Det handlar om att när både backar och forwards får ett dåligt självförtroende, då är det viktigt att målvakten står upp för laget. Vi pratade om att inte falla in i samma dåliga självförtroende, vilket var lättare sagt än gjort. Vi sa att oavsett vad som händer ska vi följa deras plan och se det som en rolig utmaning. Många glömmer att Jönsson vann några av dom få matcher vi vann i början åt oss. Hedlund var också riktigt bra i början. Bland annat då vi vann hemma mot Timrå. Jag skulle säga att den tuffaste tiden var från en månad innan jul och resten av säsongen. Till slut blev det för svårt för målvakterna också. Dom är trots allt bara människor.



Johannes Jönsson hade en tuff säsong.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



"BRIST PÅ KARAKTÄR"

Hur mådde gruppen när inte poängen ramlade in på kontot som alla hade trott och hoppats på?

- Jag förstår att vissa spelare tyckte att det inte var en optimal start på säsongen. Det tror jag mer handlade om vilka förväntningar spelarna hade. Många hade ställt in sig på en viss typ av fysträning. Sedan ändrades den. Då blev det en tuff start. Många tyckte också att det här hängde kvar en bit in i säsongen.

- Flera spelare har uttalat sig om att försäsongen förstörde säsongen. Det kan jag absolut inte hålla med om. Däremot med rockader bland tränare kan jag förstå att det blir rörigt mentalt.

Det är på sin plats att sammanfatta tränarkarusellen i AIK innan vi låter Heino-Lindberg fortsätta sitt utlägg: Först var det Jussi Salo och Anders Gozzi som coachade. Sedan lämnade Gozzi och då fick Emil Alengård kliva in vid Salos sida. Den konstellationen varade inte länge. Ut med Salo och in med Bobo Simensen som head coach bredvid Alengård. Mot slutet av säsongen skickade AIK iväg Simensen och in vid Alengårds sida kom i stället Roger Melin. Dessutom lyftes fys-tränaren bort under försäsongen.

Heino-Lindberg:

- Det är i sådana här lägen man behöver vara stark mentalt och hitta en lösning själv. Som professionell hockeyspelare spelar man för fans och skriver på ett kontrakt för att representera en klubb. Oavsett klubb finns det en historia i den och, som jag själv kände då jag spelade, att man är en legoknekt i den klubben man spelar för. Jag ska dit och se till att göra mig ett namn i klubben så folk kommer ihåg att ”Det där gjorde han bra för vår klubb”. Jag tycker det är en fin morot men som många inte har nu för tiden. Det är mer och mer individuellt ”Vad kan klubben göra för mig” istället för ”Vad kan jag göra för klubben”.

- Det här känner jag var en stor brist. Jag köper inte att en försäsong påverkar det som görs i februari. Däremot kan jag köpa att det kan göra så det går troll i saker och man får en dålig start som sedan leder till att man börjar förlora och sätter bollen i rullning, absolut. Jag tycker det är brist på karaktär om man skyller på och lever i det som hände sex, sju månader tidigare.

Roger Melin var AIK:s tredje tränare under säsongen.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



"MÅNGA HAR SKYLLT PÅ ENKLA SAKER"

Heino-Lindberg har uttryckt en besvikelse över sin egen insats som målvaktstränare, men han känner även en besvikelse över vissa spelares agerande under säsongen.

- Ja, det kan jag göra. Klart att jag kan känna besvikelse när man gett allt och jag vet hur mycket målvakterna krigat på. Att känna att det finns många bra killar i gruppen som försöker samtidigt som det finns spelare som bromsar tycker jag inte är att ta ansvar. Jag tycker det är väldigt egoistiskt. Vad som än händer måste alla försöka hitta en väg att få ordning på det här. På något sätt måste det börja med dig själv.

- På vissa håll… Visst kan det finnas en viss besvikelse hos mig där. Samtidigt vet jag inte om dom spelarna kan bättre. Det kanske är så att man inte lärt sig, är lite yngre, kommer från en annan generation och van att bli guidad på vägen. Är det en tränare man inte känner tillit till hamnar man kanske i ingenmansland, blir osäker och så vidare.

Fanns det en osäkerhet i gruppen i och med alla tränarbyten?

- Ja, det tror jag. Det är nog inte heller så konstigt. Alla tränare har sin touch på hur man ska spela och då blir det såklart rörigt. Jag kan också förstå att spelarna då blir lite virriga. Det tar lite tid att anpassa sig till ett nytt spelsystem även om det bara är vissa små ändringar defensivt och offensivt.

- Inne i förändringen ska killarna spela matcher som man förlorar. Dessutom var självförtroendet inte på topp. Jag kan förstå att det inte är någon lätt situation. Samtidigt tycker jag många skyllt på ganska enkla saker… Ursäkter är det värsta som finns. Samma sak känner jag kring vad jag själv presterade den här säsongen.



Christopher Heino-Lindberg.Bildbyrån



Vad är du mest besviken på kring din egen insats som målvaktstränare?

– Jag ska inte säga att jag är besviken, men visst, det måste jag nog ändå säga då vi kom sist, säger Heino-Lindberg efter att funderat vidare kring frågan och säsongen.

– Rannsakar jag mig själv och är riktigt ärlig gjorde jag det riktigt bra med Mika Järvinen. Jag tycker att jag fick ordning på honom. I början tyckte folk han var flängig, vilket han också var. Han var ändå väldigt lätt att jobba med och hade 91,5 i räddningsprocent. Då låg vi ändå sist. Det är inte många som ser det, men statistik ljuger inte. Sista tio, tolv matcherna tycker jag att han var riktigt bra. Järvinen hade jag gärna behållit och jobbat vidare med. Han är en väldigt bra målvakt.

JOBBADE MED FEM (!) MÅLVAKTER

Heino-Lindberg är också imponerad över August Hedlunds inledning av säsongen.

- ”Agge” kändes jättebra fram till jul. Jag känner ändå att jag kunde gjort det bättre, fortsatt, stått på mig och pushat honom ännu mer.

- Jönsson, vi har ändå en väldigt bra relation. Vi kom varandra nära, men vi vann inga matcher så jag kan inte säga att jag är jättenöjd med det heller.



Totalt hade Christopher Heino-Lindberg fem målvakter ut och in i laget under säsongen att jobba med, Johannes Jönsson, August Hedlund, Mika Järvinen, Robin Wallin och Jesper Vikman.

Hur var det att hela tiden kasta om ditt upplägg som målvaktstränare?

- Det var svårt. Exempelvis med Hedlund. Vi hade en plan. Sedan hamnade han i juniorerna. Där hade han (Robin) Blidstrand som målvaktstränare. Det är inget hokuspokus, men det blir då svårt att vara kontinuerlig med planen vi följde.

- Det kom det in en ny målvakt, Järvinen, och då fick jag göra en ny plan med honom. Nu var han väldigt lättlärd och professionell. Han hade spelat i KHL, finska ligan i många säsonger samtidigt som han hade drivet och ville bli bättre. Sedan kom Wallin in. Han hade haft hjärnskakning och varit borta i nästan tre månader, så det var en väldigt rörig säsong.

Heino-Lindberg trivdes med Mika Järvinen.Bildbyrån



Hur var relationen med sportchefen Anders Gozzi kring målvaktsfrågan under säsongen?

- Då vi tog in Järvinen fanns det inte så många andra målvakter lediga på marknaden. Jag ringde några målvaktstränare i Finland för att kolla. Jag ringde även (Esa) Pirnes. Antti Pentikäinen och andra spelare jag spelat med i bland annat Färjestad. Det måste man göra när man inte kan åka och se en målvakt förutom att se ”highlights” och lite sådant. Vi gick på Järvinen eftersom vi inte hade så mycket pengar, men också för att vi trodde att han kunde göra ett bra jobb.

- Det är ganska delat kring Järvinen. Vissa tycker han är flängig medan andra tycker han är jättebra. Någon sa att han var för bra för den här nivån. Han räddade laget många gånger och jag tycker det var ett bra beslut att ta hit honom. I värvningen av Järvinen var jag väldigt delaktig innan även Gozzi började kolla sig för.

Kunde Mika Järvinen bli en kvalvinnande målvakt i dina ögon?

- Ja, jag tror det. Framförallt har han ett fantastiskt ”mind set”. En otroligt positiv människa. När han skulle komma till AIK sa jag att vi låg sist och allt det där. Han sa då ”Gud, vilken utmaning, jag vill vara med och rädda AIK”. Ett sådant ”mind set” önskar jag att fler spelare hade. Det är kanske därför han spelat i SM-liigan och landslaget under tio år. Samtidigt är det oftast så att bästa spelarna har ett bra ”mind set”.

- Jag fick ett SMS av Järvinen nyligen. Då han fick reda på att vi inte skulle förlänga med honom skrev han och tackade för att jag hade räddat hans karriär. Då blev jag nästan blödig, säger förra elitseriemålvakten med ett lätt skratt innehållande både stolthet och värme.

- Jag vill ändå poängtera att jag inte är nöjd med det jobb jag gjort i AIK. Jag får lön för att målvakterna ska stänga igen. Sådan är jag som människa. Då spelar det ingen roll vad andra säger. Jag kommer aldrig heller tycka synd om mig själv. Samtidigt är det en energigrej när någon jag jobbat nära med säger något sådant. Samma sak när jag får långa mess av Jönsson eller om han ringer och pratar. Jag känner då att jag inte varit värdelös i alla fall, skrattar Heino-Lindberg.

FYRA MÅLVAKTER LÄMNAR

AIK släpper iväg fyra av sina fem målvakter som spelade i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Endast Jesper Vikman blir kvar.

- Jag har varit med ganska mycket kring laget nu och vet vilka tankar det är kring backar, forwards och så vidare, men jag kan inte säga vilka det handlar om. Jag ville inte vara med och bestämma, men ändå bli uppdaterad. Om jag ska förlänga vill jag veta vad det blir för lag. Det är lättare att jobba när man vet vad man har att jobba med. Ingen vill vara med en gång till om det som hände den här säsongen. Då hade jag kanske hellre gått tillbaka och jobbat med Björn Bjurling igen, vilket jag gjort hela tiden vid sidan om.

- Det är inget roligt att förlora. Där kommer egot in. Jag vill vara i en miljö där vi vinner, att vara i ett lag som vill vinna. Som svar på din fråga: när det gäller målvakterna nästa säsong tror jag det kommer bli bra.



Blir du kvar som målvaktstränare i AIK?

- Det ser ut som det i alla fall. Jag har fått ett förslag, men har velat vänta in laget. Om det blir en fortsättning känns det jättekul att få jobba vidare med nya målvakterna, men även hålla kontakt med dom jag haft.