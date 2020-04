"Det här året har gett mig tio års erfarenhet"

Den nu 30-årige Jeff Jakobs har flera gånger dykt upp i olika sammanhang i media. År 2010 som spelare i Mjölby då han knuffade omkull domaren Morgan Claesson efter en utvisning. Han blev avstängd från spel i 26 matcher, vilket då var den längsta avstängningen i svensk hockeyhistoria.

Efter den säsongen gjorde Jakobs ytterligare fyra säsonger som spelare. Tre säsonger i Borlänge HF och en säsong i Vita Hästen, där han bland annat var med och spelade upp laget till HockeyAllsvenskan.

Efter problem med skador och hjärnskakningar valde Jakobs att avsluta sin spelarkarriär mitt under säsongen 2014/15. I stället blev han tränare. Jakobs fick omgående chansen att kliva in som assisterande tränare i Borlänge HF och blev sedan kvar där i två och ett halvt år.

BLEV NORSK MÄSTARE

Säsongen 17/18 testade Jakobs lyckan i norska Storhamar, som assisterande tränare tillFredrik Söderström. Efter stor succé och att ha avslutat säsongen som norsk mästare blev AIK nästa klubbadress för Säterpojken, denna gång bakom huvudtränaren Tomas Mitell.

Säsongen i huvudstaden höll på att sluta med fullträff även den. Jakobs AIK vann grundserien elva poäng före tvåan Oskarshamn. Ett Oskarshamn som senare tog revansch på AIK och slog ut stockholmarna i den Hockeyallsvenska finalen.

Med vind i tränarseglet begav sig Jeff Jakobs inför säsongen 19/20 hem till Dalarna och närmare bestämt Mora för att ro i hamn sitt första huvudtränaruppdrag på elitnivå.

– Jag kom till Mora med x antal år där det hade rullat på bra. Jag såg det som ett kvitto på att det tidigare gått bra. Jag insåg rätt snabbt att det skulle bli ett projekt med Mora. De hade ramlat ur SHL, hade en budget som förändrats och en trupp som bestod av oprövade spelare på allsvensk nivå, säger Jakobs.

Den då nyblivna huvudtränaren såg det nya jobbet som ett inspirerande och långsiktigt mål som kunde ge mycket inför framtiden. Han kom till ett lag som i princip redan var satt och till en klubb som sa att de skulle jobba med den truppen som fanns. Jakobs var medveten om att det skulle ta tid att få ihop laget och det var även något som han hade planerat för.

Trots en hyfsad start med vinstsvit på fyra matcher i inledningen av säsongen började laget att skaka och förlusterna radades upp en efter en.

– Det gick upp och ner i början. Ungefär som vi hade planerat med en så pass ung och oerfaren trupp och med ett nytt spelsystem och ny träningsfilosofi. Jag tyckte ändå att det fanns något spännande där, säger Jakobs.

Med en inställning på att det kunde bli en säsong där inte allting pekade uppåt var Jakobs oförberedd på att han snart skulle tvingas lämna uppdraget. Inte förrän Mora valde att flytta ner den assisterande tränaren Daniel Grillfors till J20-laget – utan Jakobs vetskap – insåg han att något var på gång.

– Det hände en vecka innan jag fick sparken. Då började det väl kännas att Mora kikade på andra alternativ. Skulle det bli någon mer förändring i ledarstaben skulle det förmodligen bli jag som skulle ryka.

Hur lägger man dessa tankar åt sidan för att kunna fokusera 100 procent på sitt eget?

– Inga problem alls. När man fick komma ner på rinken och såg all energi från spelarna glömde man allt annat, och ville istället göra det bästa för spelarna, säger Jakobs.

Som ung tränare med ynka fem tränarsäsonger på sitt CV och en tränarkurva som hade pekat rakt uppåt lämnade Jeff Jakobs sin post i Mora. Även om han aldrig tidigare hade tvingats lämna någon klubb som han brinner för till 100 procent känner Jakobs att han lämnat Mora med hedern i behåll. Han berättar om stödet och responsen han fick från hela Sveriges tränarkår.

– Jag blev faktiskt väldigt fascinerad själv. Nästan någon från varje klubb i elithockey-Sverige hörde av sig och visade sympatier och skrev värmande ord. Det gjorde att man började förstå att det är en del av den här branschen, säger tränaren.

TOG NYA TAG I TRYSIL

Med ny styrka och nya perspektiv på branschen begav sig Jeff Jakobs upp till Trysil en vecka för att reflektera och analysera säsongen på egen hand. Därefter kunde han släppa det som varit och gå vidare.



Vad kom du fram till uppe i Trysil?

– Det jag landade i var egentligen inga stora grejer. Mer en bredare syn och mer alternativa vägar för att lösa saker i framtiden. Min känsla var att det fanns vissa småsaker som jag hade kunnat justera men i det stora hela känner jag att jag har vuxit av det, framför allt mentalt, säger Jakobs.

Får hockeyfilosofin en törn när man får avsluta på ett sånt här tråkigt sätt?

– Jag har alltid trott att det är farligt att bara ha ett spelsystem och filosofi. Min spelfilosofi är ganska bred där jag vill att det ska finnas fler sätt att vinna hockeymatcher. Jag tror fortfarande på mina ståndpunkter. Även om mitt system inte slog i Mora har det bevisligen fungerat i andra lag, säger tränaren.

Även om mitt system inte slog i Mora har det bevisligen fungerat i andra lag



Efter en veckas reflekterande i Trysil gick Jakobs vidare och började tänka på framtiden. Den första tiden ägnade han åt massor med hockeytittande. Han läste olika ledarkurser och gjorde studiebesök hos andra elitklubbar runt om i landet. Det var en period som hjälpte honom i bearbetningen.



Vilken hockey är det du studerar och dras till mest när du sitter hemma och kollar?

– Olika delar av de flesta SHL-lagen faktiskt. Ett tag tittar jag på delar av Luleås spel och nästa gång kanske Rögles. Efter det försöker jag ta med mig det vettiga jag lärt mig av de olika klubbarna för framtiden.

Jakobs fortsätter:

– Alla lagen har sin charm. Många lag har sina identiteter. Samtidigt som Luleå spelar med sin fart har Rögle, med bröderna Abbott, byggt något spännande också. Jag tror att man blir väldigt bred i sin hockeytyp till framtiden om man studerar olika spelsystem och ideér.

FICK ÅTTA TIMMAR PÅ SIG AV OSKARSHAMN

Efter en tid av självanalys och bearbetning hörde SHL-laget IK Oskarshamn av sig och visade intresse inför nästa säsong. De ville ha ner honom till Småland. Jakobs gillade det han hörde, men ville ta sig en funderare. Men en torsdagkväll i slutet av januari i år kom nästa samtal från klubben.

– De hade gjort justeringar i ledarstaben och ville att jag skulle hoppa på det direkt – med ett besked inom åtta timmar, säger 30-åringen.

Det blev ett aktivt val från Jakobs som där och då tänkte att ju fler klubbar desto mer erfarenhet kan han ta med sig i framtiden. Därför tog han beslutet att hoppa på uppdraget direkt eftersom han tyckte att uppdraget att rädda kvar Oskarshamn i SHL verkade spännande. 20 timmar senare befann sig Jakobs i Ängelholm innan match mot Rögle BK.

Vad är det första som händer uppe i hjärnkontoret när SHL-laget Oskarshamn hör av sig kort efter att du fått sparken av Mora från Hockeyallsvenskan?

– Kul, såklart. Det var viktigt att känna att man inte är helt rökt i den här branschen trots att man nyligen fått sparken. Även om det kanske är det man tror till en början.

Efter att ha studerat just Oskarshamn under sin tid i skymundan kände han igen många delar när han anlände till laget. Jakobs och Per-Erik Johnsson kom in i Oskarshamn efter att Håkan Åhlund hoppat av. Jakobs berättar att inga större förändringar i just spelet gjordes när de kom in.

– Min uppgift blev att försöka jobba med individerna, framför allt backarna, och att coacha dem till att maximera sina prestationer varje match. Vi hade ett system som satt bra som jag själv hade studerat under perioden mellan jobben.

Vad var det främst som du hade koll på när du kom ner till laget?

– Jag var med om att förlora mot Oskarshamn i den Hockeyallsvenska finalen året innan. Därför kände jag igen deras system och styrkor. Jag tyckte laget hade anpassat sig bra till spelet i SHL, säger Jacobs.

Det var viktigt att känna att man inte är helt rökt i den här branschen trots att man nyligen fått sparken



Säsongen blev kort för Jakobs i Oskarshamn där han bara hann göra ett fåtal matcher på bänken innan covid-19 kom in i bilden. Till nästa säsong ska han tillsammans med nye huvudtränaren Martin Filander leda laget. Filander och Jakobs känner varandra sen tidigare och det ska ha varit Filander som tagit Jakobs till Oskarshamn.

– Det känns verkligen bra tycker jag. Våra stilar är rätt lika. Vi vill bedriva den dagliga verksamheten på samma sätt med seriositeten och video och alla de bitarna, säger Jakobs.

Vad tror du att ni två kan åstadkomma tillsammans?

– Vi ska hitta vårt DNA. Sen hur det kommer se ut blir svårt att uttala mig om innan vi har satt laget och strukturen.

Med en minst sagt svängig säsong i bagaget så väljer Jakobs att gräva fram de mest utvecklande bitarna från den.

– Hela säsongen har varit annorlunda. Jag har varit tränare i fem säsonger om man räknar med denna och jag tror att de andra fyra åren har gett mig fyra års erfarenhet medan det här året gett mig tio års erfarenhet och fått mig att växa på alla plan. Jag skulle säga att den här säsongen har varit grymt viktig, avslutar Jakobs.

Vad Jeff Jakobs och Oskarshamn kan bidra med i SHL nästa säsong kommer att bli intressant att följa. När säsongen väl börjar.