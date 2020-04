Tuffa utmaningar för tidigare NHL-svensken: "Surrealistiskt"

En av många branscher som har det tufft just nu är restaurangbranschen. Vi läser om att vanliga restauranger och serveringar i ishallar tvingas slå igen. Folk permitteras och i vissa fall även blir uppsagda. En av våra mest framstående hockeyspelare under stora delar av 2000-talet, Mattias Weinhandl, valde att efter karriären ge sig in i just restaurangvärlden.



Idag driver han Stångs Magasin invid ån Stångan i Linköping.



– Redan från början kände jag en stor passion, vilket jag tror att man behöver göra om man ska vara i restaurangbranschen. Det är en väldigt hårt konkurrensutsatt bransch med många aktörer, berättar Mattias Weinhandl för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag reste redan i tidig ålder mycket med mitt jobb som hockeyspelare. Jag var i många olika städer och fick testa på flera olika matkulturer. För mig har det blivit en upplevelse att få äta och dricka i kombination.

– Sedan hade jag min 30-års fest 2010 på Stångs. Ett år senare var restaurangen till salu och då slog vi till. Det har blivit en familjerestaurang där min kusin är restaurangchef. Köksmästaren, Jonas Alvin, kom in för fyra år sedan och tillsammans med min farbror är vi idag fyra delägare.



Mattias Weinhandl (vänster) utanför Stångs Magasin.Foto: Privat



SER LIKHETER MELLAN BRANSCHERNA

Vad fick dig att anta utmaningen att ge dig in i branschen?

– För det första tyckte jag att det skulle vara kul att äga en restaurang som håller en hög kvalité, vilket Stångs Magasin gjorde redan innan.

– Samtidigt såg vi förbättringsmöjligheter för att kunna bredda och göra saker annorlunda, vilket jag tycker vi gjort under våra nio år här.



Hur har resan varit fram till det att Covid-19 tog fart här i Sverige?

– Jag, min farbror (Peter Weinhandl) och min kusin (David Weinhandl) tog över 2011. Vi var väldigt novis även om David hade haft extrajobb på restaurang innan. Peter hade varit hotelldirektör tidigare och hade genom det lite erfarenhet.

– Första två åren var lite tuffa, men jag tycker att vi hela tiden har förbättrat oss och utvecklat restaurangen på ett väldigt bra och annorlunda sätt. Dels då omsättningsmässigt, men även hur det idag ser ut i restaurangen och vilken mat vi levererar.

– Den stora förändringen var då Jonas Alvin kom in. Han kom från Stockholm, Matbaren, där han bland annat jobbade under Mattias Dahlgren. Hans frun fick en tjänst här i Linköping och då kom han och jag i kontakt med varandra. Vi klickade direkt. Jonas har gjort fantastiskt mycket och har en stor del i vad vi är idag.

– Han har gjort ett hårt jobb med att få in det närodlade och kvalitén på maten. Precis som med ett hockeylag är det personerna som är på planen som gör skillnaden.



"VI SÅG UT ATT GÅ MOT ETT BÄTTRE ÅR ÄN NÅGONSIN"

Med tanke på inledningen av året så såg Mattias Weinhandl och hans team på Stångs Magasin gå en mycket ljus vår tillmötes, men…



– Vi såg ut att gå mot ett bättre år än någonsin. December, januari och februari var fantastiskt bra. Första veckan i mars var också väldigt bra. Det tror jag alla kände av och konjunkturen var bra. Vi fortsatte vår fina resa vi haft senaste tre, fyra åren. Sedan tog det tvärstopp.

– Situationen idag är surrealistiskt med tanke på vad vi förväntade oss. Det visar på hur snabbt saker och ting kan gå. Sedan har vi aldrig varit med om något liknande innan. Förhoppningsvis kommer vi inte få vara med på samma sätt igen om något liknande där man stänger ner allt.



Mattias Weinhandl.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur har ni jobbat för att hålla näsan ovanför ytan?

– Det var inte dag ett 80, 90 procent i tapp utan 50, 60, 70, 80 under en till två veckors tid. Det tog lite tid för oss att reagera, men sedan tycker jag att vi ställt om bra senaste veckan i form av att få ut mat från restaurangen.

– Vi hade egentligen börjat det jobbet innan genom olika samarbeten. Edvins Auto-Mat heter ett ställe vi levererar matlådor till. I torsdags förra veckan inledde vi ett samarbete med ICA Maxi och får ut lite matlådor där. Våra matlådor ligger i deras kyldiskar, men vi kommer även ut med helgkassar dit.

– Nu har vi även möjligheten att få ut matlådor till studenter i Linköpings kommun. Alla restauranger i Linköping får vara med på det.



Hur har bemötandet varit?

– Det har varit fantastiskt att se. Vi har många stamgäster som har försökt bidra. Vi vill inte öka smittspridningen utan vi vill ta ansvar och följer strikt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi är noga med hygien, renlighet, placera ut gästerna brett mellan varandra och allt sådant.

– Är man lite krasslig så ska man inte ens vara ute och många håller sig också hemma. Vissa har ändå köpt presentkort hos oss, tagit med sig mat hem och så vidare. Vi har även några som kommit och ätit hos oss, vilket vi är väldigt tacksamma för, så inte allt står helt still.



"ALLA KOMMER DRABBAS PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT"

Frågan är ändå hur länge förra NHL-spelarens restaurang kan överleva utifrån den rådande situationen.

– Det blir svårt om det pågår under en längre tid även om vi får ut en hel del mat. Det vi gör idag med matlådor är mer för att få några intäkter och inte långsiktigt hållbart.

– Givetvis är det svårt att spekulera i någon tid, men vi ser att det kommer bli väldigt tufft nästkommande veckor och kanske månader. Sedan får vi hoppas det bli lite lättare framöver.



Föds det även en kreativ ådra i sådan här situationer, att man försöker hitta nya lösningar?

– Ja, definitivt. Det är nu vi får komma tillsammans och jobba på att hitta lösningar. Inom idrotten fick vi göra det konstant och där var det var en naturlig del.

– Det finns ingen annan väg utan vi tillsammans måste lösa det här. Vi hoppas kunna hålla kvar delar av initiativen vi tagit nu. Även när allt normaliserat sig. Vi kanske till och med kan komma stärkta ur allt, men det återstår att se.

– Jag tror ändå något positivt kan komma ur det här i form av samarbeten, samverkan mellan alla aktörer, vilket kanske inte var naturligt innan. Även en ökad solidaritet. Jag har också sett att det är väldigt många som hjälper varandra. Det hoppas jag fortsätter när det här går över, säger Mattias Weinhandl som också tillägger att det behövs stöd från flera håll för att restaurangbranschen ska kunna hålla sig flytande under den här tuffa perioden.

– Det kommer stödpaktet hit och dit, men vi har fått ta bort våra extra timanställda. Våra fasta vill vi ändå behålla ner det väl vänder. Nu kör vi korttidspermitteringar. Problemet är, vilket jag hoppas man kommer förändra, är att många branscher som har ska betala 50, 60 procent i lön, där fungerar inte korttidspermitteringar eftersom man knappt har några intäkter.

– Stödpaketen är utformade för industrin där man har 10, 20 som personalkostnad. Där funkar stödpakten bättre. Jag hoppas man börja se lite bransch för bransch och hittar sätt att hjälpa eftersom alla drabbas lite olika. Alla kommer drabbas på ett eller annat sätt. Det är inte bara restaurang utan många andra kommer också göra det väldigt hårt.