Svensk damhockeys All-Star Team – tredjefemman

Hur utser man tidernas All-Star Team inom svensk damhockey? Givetvis genom att fråga spelarna själva vad de tycker. Hockeysverige.se har låtit närmare hundra damspelare rösta om vilka spelare som varit bäst genom den svenska damhockeyhistorien. Det har resulterat i fyra All-Star Teams. I dag har vi kommit till tredjefemman.



Vilka är Sveriges bästa spelare genom alla tider på damsidan?

Givetvis är det precis som på herrsidan en näst intill omöjlig fråga att svara på. Det som gör det så svårt är att jämföra olika generationer med varandra och väga meriter mot varandra ur ett historiskt perspektiv.

Hockeysverige.se har dock haft lyxen att få närmare 100 spelare och ledare från olika generationer att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider. Alltså spelare och ledare som själva har varit med och skrivit hockeyns historia. Vi har sedan sammanställt rösterna och utifrån det satt ihop fyra All-Star Team på samma sätt som vi gjorde på herrsidan 2015.



Över 50 olika spelare och ledare har fått röster, vilket gör den här unika rankingen extra rolig. Bara 24 av dessa kommer med i de All-Star Team genom alla tider som vi kommer att presentera i de fyra femmor.



Tidigare:

Svensk damhockeys All-Star Team – fjärdefemman

I dag presenterar vi spelarna som kom med tredjefemman.

MÅLVAKT

Annica Åhlén

Född: 1975

Slog igenom i Västerhaninge IF där hon utvecklades till att bli Sveriges bästa målvakt under 1990-talet. Blev en förebild för många av våra yngre svenska målvakter. Toppade karriären med ett OS-brons 2002 där hon delade målvaktsuppdraget med Kim Martin Hasson. Spelade även i Brynäs och AIK. Var även med i första OS-turneringen för damer, 1998 i Nagano. Spelade fem VM-turneringar och utsågs vid VM-turneringen 1992 till bästa målvakt. Invald i Sveriges Hall of Fame.

Annica Åhlén (mitten) valdes in i Svensk hockeys Hall of Fame 2019. Här flankerad av DN:s Malin Fransson och SIF:s Anders Larsson.Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson



BACKAR

Johanna Fällman

Moderklubb: Brooklyn Tigers

Född: 1990

Trots att hon spelat i Skellefteå och Modo har Fällman ett stort Luleå-hjärta. Hennes moderklubb är Luleå-klubben Brooklyn Tigers. Gjorde tre säsonger på University of North Dakota där hon utvecklades från att vara en bra back till att bli en försvarsspelare i världsklass. Har vunnit fyra SM-guld, tre med Luleå och ett med Modo. Debuterade i Damkronorna som 18-åring. Har spelat sju VM-turneringar och ett OS.

Ylva Martinsen

Moderklubb: Storumans IK

Född: 1976

Hette Lindberg som spelare. Ensam om att komma med i All-Star Team både som spelare och ledare, vilket visar på vilket avtryck hon gjort i svensk hockey. Kommer från Stensele, men moderklubben är Storuman. Spelade senare i Vilhelmina, Nacka, Mälarhöjden/Bredäng, AIK och Segeltorp. Var med och tog OS-silver 2006 och brons 2002. Var även med i första OS-turneringen 1998.



Ylva Martinsen i Damkronorna 1999.Foto: Bildbyrån/Björn Tilly



FORWARDS

Danijela Rundqvist

Moderklubb: Kälvesta SK

Född: 1984

Från förortsklubben Kälvesta i västra Stockholm. Har spelat i fyra olika länder under sin karriär. Förutom Sverige även USA (Burlington Barracudas), Ryssland (Tornado Dmitrov) och Schweiz (Lugano). Tillbringade större delen av sin svenska karriär i AIK, men har även spelat för SDE Hockey och Djurgården. Rundqvist spelade även tre matcher för Södertälje säsongen 2019/20. Var med i det svenska OS-lag som tog silver i Turin 2006, men även i bronslaget 2002 i Salt Lake City. Spelade totalt sju VM och tre OS.



Hanna Olsson

Moderklubb: Skärgårdens SK

Född: 1999

Det är lätt att tro att det bara är yngre spelare som röstat fram Hanna Olsson i All-Star Team med tanke på att hon bara är 21 år, men så är inte fallet. Olsson har fått röster från alla generationer. Forwarden från Häslö i Bohuslän har Skärgårdens SK som moderklubb, men har spelat i Riksserien/SDHL för Linköping, Djurgården och HV71. Svensk mästare 2014 med Linköping och 2017 med Djurgården. En av de största talanger svensk hockey fått fram under 2010-talet. Har trots sin ringa ålder redan spelat ett OS och fyra VM.

Jenni Asserholt

Moderklubb: Guldsmedshytte SK

Född: 1988

Debuterade i högsta serien för Örebro, men var under sju säsonger en av Linköpings ledande spelare. Under flera av dessa säsonger var hon också lagets kapten. Spelade under många år back innan hon skolades om. En stor ledarfigur både på och vid sidan av isen. Avslutade karriären med spel i HV71. Även Asserholt var med och tog OS-silver i Turin 2006. Var bara 16 år då hon spelade sin första VM-turnering. Totalt blev det tio VM-turneringar och tre OS.

Jenni Asserholt under OS i Vancouver 2010.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



COACH

Christian "Lillen" Yngve

Före detta målvakt i bland annat Haninge kom tillsammans med Lars G Karlsson att bli en pionjär som ledare inom svensk damhockey. Var svensk förbundskapten mellan 1991 och 2002. Var med om att coacha hem OS-bronset i Salt Lake City 2002 då Peter Elander fått kliva åt sidan strax innan turneringen. Har även varit förbundskapten i Österrike, Spanien och Hongkong.