Joakim Englund fortsätter sin genomgång av de allsvenska lagens säsong. I dag fokuserar han på Västerås och deras prestation. De levde inte riktigt upp till den allsvenska bloggarens högt ställda förväntningar, men går det verkligen att påstå att laget var en besvikelse?

Skulle Västerås leva upp till den succéartade tredjeplatsen under comebacksäsongen i Hockeyallsvenskan 18/19? Trots en handfull spelare som lämnade för SHL-uppdrag inför årets säsong. Lyckades man fylla luckorna efter SHL-flyktade Östman, Frycklund, Ersson, Zetterberg och Lindelöf? Inte nog med det, kort inpå ispremiären norpade Brynäs dessutom nye backen Josef Ingman, vilket innebar att läget blev än mer prekärt.



I mitt tabelltips inför säsongen hade jag Västerås på en andraplats. En lite väl offensiv gissning där jag gick bet på målvaktsfrågan samt att jag siade om rejäla genombrott hos tidigare Almtunaduon Lunsjö och Hertzberg men även Öhrn. Gällande den trion av forwards gjorde man det bitvis ganska bra, dock utan att få den där riktiga genombrottssäsongen.



Men laget har på intet sätt gjort någon dålig säsong, klubben slutade trots allt på en femteplacering med sina 84 inspelade poäng.



Förutom Västerås fantastiska bedrift att rada upp nio raka segrar under november och december skulle jag säga att ojämnheten i spelet var den största faktorn till att man inte lyckades vara med och utmana i toppen av serien. I enstaka matcher visade man sig nämligen vara tillräckligt skickliga att utmana alla lag i ligan samtidigt som man kunde få stryk av samtliga lag när det blåste snålt.



Jesper Myrenberg.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



Målvakterna

Västerås förlorade suveräne målvakten Samuel Ersson till SHL och Brynäs inför säsongen. Han, tillsammans med Marcus Dahlbom som lade plocken på hyllan var således tvungna att ersättas. In kom istället tilltänkta förstavalet Emil Kruse som hade haft en suverän säsong i Västervik precis innan. Även juniorlandslagsmeriterade Jesper Myrenberg värvades in efter att ha fått visat upp sina kvaliteter när han var på lån ett par matcher från Linköping året dessförinnan.



Kruse kom inte alls upp i samma nivå som säsongen innan och blev faktiskt slagen på fingrarna av den fem år yngre målvaktskollegan Myrenberg. Faktum är att Myrenberg var bättre på nästan all statistik värd att nämna hos en målvakt; vinstprocent, spelade minuter, räddningsprocent och insläppta mål per match.



Duon utgjorde dock ett stabilt målvaktspar, men jag tror att Västerås hade hoppats få ut ett bättre målvaktsspel per investerad krona i Emil Kruse. Inte minst med tanke på att det var dragkamp om hans signatur där han slutligen valde Västerås.

Utropstecknet

När Ingman lämnade klubben till förmån för Brynäs, i ett sent skede, innebar det för Västerås att snabbt hitta en ersättare. Kanadensaren Jerome Leduc hämtades in från österrikiska Dornbirner och vilken jackpot det blev.



Med sina lena händer och fina blick för spelet nämnde jag honom under säsongen som allsvenskans svar på SHL:s Kodie Curran.



Jag minns att jag tänkte i somras när Västerås gick bet på nyförvärvet Ingman att ”nu blir det svårt att hitta en fullgod ersättare med kort varsel”, tji fick jag. Istället för att värva en likvärdig spelartyp som Ingman hittade man istället seriens offensivt skickligaste back i Leduc.



Med sina 40 poäng på 50 spelade matcher vann han backarnas poängliga. Två poäng före den, för året, pånyttfödde Karlskogabacken Wilhelm Westlund.



Jeromes lena händer lär dock vara förlorade för Västerås och för alla allsvenska supportrar. I en artikel på Hockeysverige uppger sportchef Zetterberg att backstjärnan förmodligen har tyngre intressenter efter sig med tanke på hans fina säsong.



Jerome Leduc.Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



MVP

Här finns det flera kandidater till mest värdefulla spelare i Västerås, bland andra tidigare nämnda Leduc, eller varför inte Myrenberg för den delen?



Här tror jag ändå att en spelare som lagkaptenen Fredrik Johansson drar ett större lass än vad man kan utläsa av exempelvis Eliteprospects utmärkta statistikdatabas. Jag är ganska övertygad om att det är just Johansson som lagkamraterna har lutat sig emot när det har blåst.



Det är han som håller ihop styrkorna och får alla att dra åt samma håll. Han har hunnit bli 36 år gammal och kanske inte har den där glödande skridskoåkningen längre men jag tror inte han är mindre värdefull för sitt Västerås för den sakens skull, snarare tvärtom.



Hans erfarenhet av elithockey, mängder av säsonger i ligan och ett klubbhjärta som få kan mäta sig med är jag övertygad om att hans betydelse för klubben är betydligt större än vad man kan utläsa av kolumnen som anger individuella poäng.

Besvikelsen

Det är svårt att plocka ut någon jättebesvikelse hos Västerås. Men för att nämna några så dyker målvakten Emil Kruse upp som en kandidat. Erik de la Rose är en annan spelare jag hade högre förhoppningar på. Även en gnuggare som Kalin bör man kunna förvänta sig tvåsiffrigt ifrån i poängkolumnen även om just poänggörandet inte är hans största styrka som hockeyspelare.



Som sagt, jag ser ingen dunderflopp hos Västerås även om det finns flera spelare som kan bättre än vad de visade den här säsongen.

Genombrottet

Det kanske inte är något supergenombrott då han trots allt haft offensiven i sig under några säsonger vid det här laget. Den här säsongen tycker jag mig dock se en mycket mer ansvarstagande Jimmie Jansson än jag sett tidigare där han ibland saknat riskanalyser vid sina dribblingar, offensiva rajder samt när han valt att studsa med i anfallet.



Det är just det som idag gör honom till en bättre hockeyspelare än för bara ett par år sedan. Han riskerar inte lika mycket med sitt spel längre. Numera är det sällan man ser att han studsar med långt upp i anfallen vid en 3-2-ledning med bara minuter kvar av matchen som han mer än gärna gjorde tidigare.



Annars är det just genombrotten i mittzonen som är Janssons signum som hockeyspelare. När han får accelerera med pucken genom mittzonen är han oerhört svårstoppad. Antingen vickar han sig igenom eller så tar han hjälp av lagkamraterna och kör en ”give and go” för att på så sätt ta sig in med hög fart och pucken under kontroll in i anfallszonen. Han slog sitt poängbästa rekord den gångna säsongen med 28 poäng där jag fortsatt ser en stor utvecklingspotential.

Jimmie Jansson.Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



Coacherna

Både Paananen och Ivarsson är skolade i Västerås anda även om Ivarsson varit iväg och förkovrat sig i andra miljöer genom åren. Tränarparet har, efter omständigheterna där man tappade hela fem (sex) spelare till SHL, gjort det bra under säsongen som gått.

Även om femteplatsen var lägre än vad jag initialt gissade måste jag ändå medge att tränarparet byggt upp ett någorlunda stabilt grundspel att luta sig mot. Även om man ibland har fallit igenom och förlorat matcher man på förhand inte skulle förlora så finns det nu något bra att bygga vidare på.

Det kommer inte på långa vägar att försvinna lika många tongivande spelare till nästa säsong som inför säsongen som var. I kombination med att huvudtränare Paananen skaffat sig ytterligare värdefull rutin med sin andra säsong som huvudtränare i allsvenskan och blott sin tredje säsong på seniornivå tror jag att Västerås har en stabil grund att bygga vidare på i framtiden.

Summering och slutbetyg

Man lyckades inte riktigt följa upp den fina tredjeplatsen från comebacksäsongen i Hockeyallsvenskan, men en femteplats är inte fy skam heller. Att ha lag som Björklöven, Modo, Timrå och BIK Karlskoga framför sig i tabellen känns faktiskt, såhär i efterhand, som mer logiskt än ologiskt.

Klubben har på kort tid studsat tillbaka till toppen av vår näst högsta liga och kommer även i fortsättningen vara med och utmana Hockeyallsvenskans största drakar. Man har ett bra publikunderlag och en bra juniorverksamhet som vittnar om att klubben ska tas som en seriös utmanare om en plats uppåt i hierarkin.

Betyget för säsongen blir 3,5 gurkor av fem möjliga.

Tidigare laggenomgångar:

Vita Hästen – Efterlängtad arbetsro i Hästen