De rankas som de största svenska talangerna

I specialnumret Future Watch går The Hockey News på djupet med vilka som egentligen är de största talangerna utanför NHL. Med hjälp av tio scouter, varav TSN:s talanganalytiker Craig Button är en av dem, rankar magasinet de hundra bästa spelarna som ännu inte helt och hållet etablerat sig i NHL.

Årets ranking genomfördes i slutet av januari, vilket medför att vissa av spelarna på listan hunnit bli NHL-spelare på heltid. Det gäller inte minst New York Rangers nye förstamålvakt Igor Sjestjorkin. Ryssen är trea på listan, men har sedan omröstningen genomfördes hunnit komma in i NHL och göra en hel del väsen av sig.

Å andra sidan har en del spelare som pendlat mellan spel i exempelvis NHL och AHL försvunnit från listan. Det gäller bland annat svenska sistaårsjuniorer som Rasmus Sandin och Adam Boqvist, som båda två hann med spel i båda ligorna under säsongen men som avslutade med att vara ordinarie i respektive NHL-klubb.

ENDAST DRAFTADE SPELARE

Notabelt är att rankingen enbart gäller draftade eller sajnade spelare. Kullen med spelare födda 2002 (eller sent 2001) och som ska draftas i sommar, exempelvis Alexis Lafrenière, Alexander Holtz och Lucas Raymond, är inte med i det här sammanhanget.

Totalt är 13 av de 100 spelarna som The Hockey News rankat svenskar.

Nedan kan ni se vilka som är de tio högst rankade spelarna samt hur svenskarna i fråga har listats. Hela listan finns i Future Watch-numret av The Hockey News, som enkelt kan köpas för en billig peng via zinio.com.

1) Bowen Byram

Position: Back

Klubb: Vancouver (WHL)

Draftad: Av Colorado som fjärde spelare totalt 2019.

Den offensivglade 18-åringen snittade över en poäng per match i juniorligan WHL när säsongen avbröts. Under säsongen har Byram hunnit bli juniorvärldsmästare med Kanada och fortsatt att visa att hans utveckling går i rätt riktning. Det är inte uteslutet att han går i Cale Makars fotspår och kliver in i NHL nästa säsong som en dynamisk offensiv back. Colorados framtid på blålinjen ser avundsvärt ljus ut.

2) Trevor Zegras

Position: Center

Klubb: Boston University (NCAA)

Draftad: Av Anaheim som nionde spelare totalt 2019.

Gjorde Anaheim Ducks det största fyndet i fjolårets draft? Så kan det mycket väl vara. I playmakern Zegras har de draftat en spelare som på sikt kan bli Ryan Getzlafs arvtagare som förstacenter. Under sin första (och enda) säsong på college med Boston University gick den spelskicklige centern från klarhet till klarhet. Han stannade på 36 poäng (11+25) på 33 matcher och hade sedan nio assist på fem matcher för USA på JVM. Skrev i förra veckan NHL-kontrakt med Anaheim och ska försöka slå sig in i laget nästa säsong.

Trevor Zegras.Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård



3) Igor Sjestjorkin

Position: Målvakt

Klubb: New York Rangers

Draftad: Av Rangers som 118:e spelare totalt 2014.

Vid det här laget vet vi redan att Igor Sjestjorkin är New York Rangers framtid mellan stolparna, Henrik Lundqvists arvtagare. 24-åringen värmdes upp i AHL och när han bevisat att han var på tok för bra för att spela där kallades han upp och behövde aldrig se tillbaka. Under sina tolv NHL-matcher med Rangers gick han segrande ur tio och stoppade 93,2 procent av skotten.

4) Kirill Kaprizov

Position: Vänsterforward

Klubb: CSKA Moskva (KHL)

Draftad: Av Minnesota som 135:e spelare totalt 2015.

Minnesota Wilds fans har dreglat över möjligheten att få över Kaprizov till NHL i flera år. Nu sitter han äntligen på ett utgående kontrakt med de regerande Gagarin Cup-mästarna CSKA Moskva och skulle i teorin kunna testa lyckan i NHL nästa säsong. Vid snart 23 års ålder är han onekligen mogen för det. Kaprizov kommer från sin bästa säsong i karriären med 33 mål och 62 poäng i KHL. Med det vann han målligan och slutade trea i poängligan.

5) Spencer Knight

Position: Målvakt

Klubb: Boston College (NCAA)

Draftad: Av Florida som 13:e spelare totalt 2019.

Det fanns många anledningar att ifrågasätta Florida Panthers beslut att sajna Sergej Bobrovskij till dollarstint kontrakt förra sommaren. En anledning var att Panthers bara veckor innan free agent-kontrakteringen av den ryske keepern draftade Spencer Knight i första rundan. Nu kommer det givetvis att dröja något år innan Knight är redo för NHL, men hans potential är enorm. Under hans första collegesäsong stoppade han 93,1 procent av skotten för Boston College. Han hade även ett stabilt JVM med USA, där det visserligen blev respass i kvartsfinalen mot Finland, men där målvakten gjorde bra ifrån sig.

6) Moritz Seider

Position: Back

Klubb: Grand Rapids Griffins (AHL)

Draftad: Av Detroit som sjätte spelare totalt 2019.

Det höjdes på många ögonbryn när Steve Yzerman och hans Red Wings valde att plocka den tyske backen redan som sjätte spelare. Många hade honom rankad i mitten eller till och med sent i första rundan. Ett knappt år efter draften ser klubben ut att ha gjort ett riktigt intressant val. Seider har spelat riktigt fin hockey i AHL och gjorde utöver det ett starkt JVM med Tyskland, där han noterades för sex assist på sju matcher. Det känns inte orimligt att han är en NHL-back när nästa säsong startar.

7) Dylan Cozens

Position: Center

Klubb: Lethbridge Hurricanes (WHL)

Draftad: Av Buffalo som sjunde spelare totalt 2019.

Trots att han skadade tummen och tvingades till operation efter Buffalo Sabres utvecklingsläger förra sommaren visade 19-åringen sin klass när han återvände till spel för Lethbridge i WHL. På 51 matcher slog han till med 85 poäng och var därutöver trea i Kanadas interna poängliga på JVM med nio poäng (2+7) på sju matcher. Ett JVM där han var med om att vinna guld. Bör vara en het kandidat till en NHL-tröja kommande säsong. Speciellt som Buffalo har ett hål på centerplatsen bakom Jack Eichel efter att Casey Mittelstadt inte klarat av att leva upp till de högt ställda förväntningarna.

Dylan Cozens.Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård



8) Grigori Denisenko

Position: Vänsterforward.

Klubb: Lokomotiv Jaroslavl (KHL)

Draftad: Av Florida som 15:e spelare totalt 2018.

Rysslands JVM-kapten etablerade sig med Lokomotiv Jaroslavl i KHL, en liga som inte alls är lika het på att plocka in och satsa på juniorer som exempelvis SHL är. Med sin fart och kreativitet är han en spelare med fin offensiv potential. Har en stark vinnarskalle som emellanåt gör att han tappar fattningen. Tog silver med ryssarna på JVM efter en fin turnering.

9) Vasilij Podkolzin

Position: Högerforward

Klubb: SKA Sankt Petersburg (KHL)

Draftad: Av Vancouver som tionde spelare 2019.

Den lovande forwarden fick 30 KHL-matcher med SKA Sankt Petersburg under säsongen och blev bara bättre och bättre ju längre säsongen led. Var med om att ta silver på JVM, där han spelade en lite mer anonym roll i skymundan av de äldre spelarna. Men Podkolzin lär få en framträdande roll nästa år och blir sannolikt kapten för de ryska juniorerna då. Har ett år kvar på kontrakt med SKA Sankt Petersburg. Sedan är chansen rätt stor att han dyker upp i Vancouver 2021.

Vasilij Podkolzin.Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports



10) Alexander Romanov

Position: Back

Klubb: CSKA Moskva (KHL)

Draftad: Av Montréal som 38:e spelare 2018.

Sonsonen till den legendariske ryske coachen Zinetula Biljaletdinov har gett Montréal Canadiens fans allt större hopp om att det är "en ny Andrei Markov" klubben har lagt beslag på. Romanov gjorde sin andra hela säsong med suveränen CSKA Moskva. Där fick han inget jätteförtroende, men visade under JVM vilken bred repertoar han besitter som spelare. Har fortfarande inte bestämt sig för om han ska stanna i Ryssland eller ta chansen i Nordamerika till kommande säsong.

SVENSKARNA PÅ LISTAN

12) Erik Brännström

Position: Back

Klubb: Belleville Senators (AHL)

Draftad: Av Vegas som 15:e spelare totalt 2017.

Rookiesäsongen i NHL blev kanske inte vad Ottawa Senators eller Brännström själv hade hoppats på. 20-åringen gjorde fyra assist på 31 matcher i NHL och hade svårt att få det att lossna. I AHL gick det desto bättre. Där stod han för 23 poäng (3+20) på 27 matcher innan en skada avslutade säsongen i förtid. Brännström kommer att få nya möjligheter att slå sig in i NHL och räknas allt jämt som Ottawas största löfte utanför NHL.

16) Victor Söderström

Position: Back

Klubb: Brynäs IF

Draftad: Av Arizona som elfte spelare totalt 2019.

Valde att ta en säsong till i Brynäs i SHL och gjorde därmed ett till synes klokt val. Fick en hel del speltid i SHL och stannade på 15 poäng (4+11) på 36 matcher. Var från början inte uttagen till JVM, men när Adam Boqvist lämnade återbud fick han den återstående platsen – och gjorde det mesta av den möjligheten. Stod för sex poäng på sju matcher när Juniorkronorna bärgade bronset.

Victor Söderström.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



24) Philip Broberg

Position: Back

Klubb: Skellefteå AIK

Draftad: Av Edmonton som åttonde spelare totalt 2019.

Lämnade AIK för Skellefteå och debuterade därmed i SHL under den gångna säsongen. Utdelningen offensivt – åtta poäng (1+7) på 45 matcher – var snål men Broberg växte som spelare under året. Nu tycks Edmonton Oilers vara intresserade av att behålla Broberg i Sverige och Skellefteå i ytterligare en säsong. Det skulle ge honom chansen att få ännu mer speltid och även spela en mer framträdande roll i Juniorkronorna än den han har haft i de senaste två årens turneringar.

27) Nils Höglander

Position: Vänsterforward

Klubb: Rögle BK

Draftad: Av Vancouver som 40:e spelare totalt 2019.

En stark säsong i SHL och en stark JVM-turnering har stärkt Nils Höglanders aktier som NHL-prospect. Efter att ha valts i andra rundan av draften förra sommaren visade 19-åringen under året att han var värdig en mer framstående position. Slog till med cirkusnummer i form av lacrossemål i både SHL och på JVM och producerade fint med poäng. På JVM stod han för elva poäng på sju matcher när Juniorkronorna tog brons. Har kontrakt med Rögle i ytterligare en säsong.

32) Tobias Björnfot

Position: Back

Klubb: Ontario Reign (AHL)

Draftad: Av Los Angeles som 22:a spelare totalt 2019.

Med bara några få SHL-matchers erfarenhet i resväskan klev Tobias Björnfot mer eller mindre från J20 SuperElit till NHL i höstas då han lyckades ta en plats i Los Angeles Kings från start. Fick fina lovord av Kings superstjärneback Drew Doughty i processen. Nu blev det bara tre NHL-matcher för Björnfot innan han skickades till AHL, men säsongen var i sin helhet en framgång med en fin utvecklingskurva för den brådmogne backen. Kommer att slåss om mer speltid i NHL nästa säsong.

42) Isac Lundeström

Position: Center

Klubb: San Diego Gulls (AHL)

Draftad: Av Anaheim som 23:e spelare totalt 2018.

Den tidigare Luleåspelaren pendlade mellan NHL och AHL under säsongens gång. Offensivt sett har det inte lossnat, men Lundeström är en trygg tvåvägscenter som kommer att göra nytta för Ducks på sikt även om han inte gör poäng.

Isac Lundeström. Foto: Bildbyrån



51) Jesper Boqvist

Position: Vänsterforward

Klubb: Binghamton Devils (AHL)

Draftad: Av New Jersey som 36:e spelare totalt 2017.

Boqvist den äldre slog sig in i NHL från start och gjorde fyra mål på 34 matcher. I AHL lossnade det rejält för 21-åringen efter en lite trögare start. Han hade tre mål på sina fyra sista matcher innan säsongen avbröts. Totalt sköt han åtta mål och hade elva poäng på 19 matcher med Devils farmarlag.

52) Nils Lundkvist

Position: Back

Klubb: Luleå Hockey

Draftad: Av New York Rangers som 28:e spelare totalt 2018.

I Luleå stod Lundkvist för en historiskt stark säsong som juniorback i SHL. Hans elva mål och 31 poäng på 45 matcher gjorde honom till den bästa juniorbacken i ligans historia sett till mål och poäng. Utöver att vinna serien med Luleå plockade han även ett brons med Juniorkronorna på JVM. Detta efter åtta poäng (1+7) på sju matcher från Piteåsonens klubba. Lämnar nu Luleå för att spela för Rangers?

64) Timothy Liljegren

Position: Back

Klubb: Toronto Marlies (AHL)

Draftad: Av Toronto som 17:e spelare totalt 2017.

Efter två och en halv säsong i AHL fick Timothy Liljegren slutligen chansen att spela NHL-hockey den här säsongen. Det hann bli elva NHL-matcher med begränsat med speltid för Leafs. Utöver det satte han personbästa med 30 poäng (5+25) på 40 AHL-matcher med Marlies.

66) Samuel Fagemo

Position: Vänster- och högerforward

Klubb: Frölunda HC

Draftad: Av Los Angeles som 50:e spelare totalt 2019.

Följde upp fjolårets succé, där han både blev CHL-mästare och vann SM-guld, med ytterligare ett starkt år. Fagemo kom framför allt i sin rätt under JVM, där han både vann mål- och poängligan efter att ha svarat för åtta mål och 13 poäng på sju matcher under Juniorkronornas väg till bronset. Lämnar nu Frölunda för att testa lyckan i Nordamerika nästa säsong.

75) Hugo Alnefelt

Position: Målvakt

Klubb: HV71

Draftad: Av Tampa Bay Lightning som 71:a spelare totalt 2019.

Blott 18 år gammal klev Alnefelt in i SHL och gjorde bra ifrån sig som Jonas Gunnarssons andrefiol i HV71. Avslutade SHL:s grundserie med en räddningsprocent på 90,5. Var sedan en av JVM:s bästa målvakt med en räddningsprocent på 92,4 när Juniorkronorna tog sitt brons i Tjeckien.

Hugo Alnefelt.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



96) Lucas Elvenes

Position: Vänster- och högerforward

Klubb: Chicago Wolves (AHL)

Draftad: Av Vegas som 127:e spelare totalt 2017.

Elvenes fick en pangstart på sin första säsong i Nordamerika och ledde bitvis AHL:s poängliga i höstas. Med tiden mattades hans poängproduktion av en smula, men 48 poäng (12+36) på 59 matcher är väl godkänt för en spelare som under stundom hade svårt att producera i SHL i fjol. NHL-debut att vänta kommande säsong?

98) Jonatan Berggren

Position: Vänster- och högerforward

Klubb: Skellefteå AIK

Draftad: Av Detroit som 33:e spelare totalt 2018.

För andra säsongen i rad fick den hale forwarden se sitt hockeyspelande begränsas av skada. Efter en fin första halva på säsongen och ett starkt JVM tog det stopp för 19-åringen från Enköping. En axeloperation avslutade säsongen i förtid. Det positiva är att Berggren sett riktigt spännande ut när han väl har spelat. Potentialen att bli någonting mer än en spelare i mängden finns onekligen där.