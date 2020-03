DOKUMENT: Alla tiders svenskar i Pittsburgh Penguins

Pittsburgh Penguins inledde sin vandring på NHL-himlen 1967. Klubben har vunnit Stanley Cup inte mindre än fem gånger sedan dess. Första gången var 1991. Sedan vann Penguins även 1992, 2009, 2016 och 2017. Trots att stjärnor som Jaromír Jágr och Sidney Crosby spelat i klubben är ändå den största Mario Lemieux . På sina 915 matcher i klubben har Lemieux svarat för 690 mål och totalt 1723 poäng. Alltså ett snitt på 1.88 poäng per match. Att jämföra med Sidney Crosby som har ett snitt på 1.28 per match men något under Wayne Gretzkys snitt på 1.92 poäng per match.

Inte mindre än 23 svenskar har spelat i Pittsburgh under åren. Första svensk i klubben var Malmbergets Anders Håkansson. Säsongen 1982/83 spelade han 62 matcher, svarade för 9 mål och totalt 21...