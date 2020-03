Mika Zibanejad har varit ett av de största svenska utropstecknen i NHL den här säsongen. Den svenske stjärnforwarden hann skjuta 41 mål på 57 matcher innan säsongen fick avbrytas till följd av coronavirusets utbredning i Nordamerika.

Just nu befinner sig New York Rangers-stjärnan hemma i Stockholm i väntan på om NHL-säsongen kommer att återupptas eller inte. Förra säsongen återvände Zibanejad till Stockholm under Rangers "bye week" i januari, där han sågs fira med fansen under Djurgårdens möte med Malmö.

I podcasten Sporthuset berättar nu Zibanejad att han kan se sig själv i Djurgårdens tröja i framtiden.

– Det hade varit otroligt coolt, det var ett tag sedan. Är jag fräsch och jag tillåts att göra det bra både fysiskt och mentalt och att jag brinner för det just då, så… Absolut. Men det är förhoppningsvis så långt fram i framtiden så att vi inte kan veta hur det ser ut då, säger Zibanejad.

VILL VINNA GULD MED DJURGÅRDEN

Zibanejad har vunnit ett VM-guld och ett JVM-guld med Sverige, där han själv blev stor hjälte i JVM-turneringen 2012. Nu är siktet inställt på de tunga titlarna – samt ett SM-guld med Djurgården.



– Det är väl egentligen Stanley Cup och OS som är kvar. Jag har fortfarande en dröm att vinna SM-guld med Djurgården.

26-åringen hann spela 52 matcher med Djurgården innan han gjorde flytten över till Nordamerika som 19-åring. På dessa matcher blev det 22 poäng.