Henkes gest – donerar en miljon kronor till behövande

Henrik Lundqvist vill dra sitt strå till staken. I går meddelade den svenska NHL-målvakten att han och hans hustru Therese donerar 100 000 dollar för att stötta Food Bank for New York City.

"De behöver extra stöd när de ska göra mat åt New York-bor i nöd", skriver Lundqvist på Twitter.

Coronasmittan slår hårt mot stora delar av världen just nu. Nu vill Henrik Lundqvist göra sin del i att förbättra förutsättningarna för folk som drabbas, inte minst ekonomiskt, i sin vardag.

Under onsdagen gick den 38-årige New York Rangers-målvakten ut på Twitter och meddelade att han tillsammans med sin hustru Therese donerar 100 000 dollar, runt en miljon kronor, till Food Bank for New York City genom sin sin fond Henrik Lundqvist Foundation.

"Food Bank for New York City för alltid ett bra jobb, men nu mer än någonsin behöver de extra stöd när de ska göra mat åt New York-bor i nöd. 68 000 mål mat åt 8 000 barn och deras familjer är en bra start", skriver Lundqvist.

I ett pressmeddelande skriver man att donationen kommer att bidra till de mål med mat som barn går miste om nu när skolorna har stängts på grund av coronaviruset.

Food Bank for New York City har existerat sedan 1983 och har blivit New Yorks största organisation när det kommer till att förse fattiga i stadens fem stora stadsdelar med mat.

So many people are doing so many good things for others right now. Me and my wife Therese feel inspired. We have decided to donate $100.000 through our Foundation HLF to support @FoodBank4NYC (1/3) pic.twitter.com/s49VS5RfWo