Nu viker KHL in årorna

KHL valde i förra veckan att pausa sitt slutspel till och med den 10 april. Detta i förhoppning om att coronakrisen skulle dra förbi och man skulle kunna återuppta Gagarin Cup, där man hade hunnit spela av första rundan av slutspelet.

Finska Jokerit och kazakiska Barys Nur-Sultan valde emellertid att dra sig ur slutspelet på grund coronasmittans utbredning i respektive land. Det tvingade ligan att möblera om i sitt slutspelsträd.

Men någon fortsättningen på säsongen eller slutspelet blir det nu inte.

På Twitter meddelar ligan att man ställer in resten av säsongen på grund av den rådande pandemin.

KHL has cancelled the 2020 #GagarinCup Playoffs due to COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/cPSfKzZVzI