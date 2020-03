Målvaktstalangen lämnar Frölunda – för SHL-konkurrenten

I onsdags, förra veckan, kunde Sportbladet avslöja att Skellefteå AIK gjort klart med Frölundas målvaktstalang Arvid Söderblom till den kommande säsongen.

Söderbloms agent Simon Olsson berättade då att 20-åringen fortfarande förde diskussioner med Frölunda – men nu står det klart att det blir en flytt norrut för den storvuxne målvakten.

"EN UNG OCH VÄLSKOLAD MÅLVAKT"

Under tisdagen bekräftade Skellefteå sin målvaktsvärvning.

– Arvid är en ung och välskolad målvakt med bra storlek och stor potential. Jag har sett honom i Hockeyallsvenskan där han gjort det väldigt bra och ser fram emot att börja jobba med honom, säger målvaktstränaren Krister Holm till klubbens hemsida.



"JÄTTEKUL OCH INSPIRERANDE"

Söderblom spenderade den gångna säsongen på lån i Hockeyallsvenska Tingsryd, där han släppte in 2,38 mål per match och räddade 92,4 procent av skotten han ställdes inför under de 32 matcher han spelade för smålänningarna.

– Det känns jättekul och inspirerande att få komma till en sådan förening som man vet alltid är med och slåss om guldet på vårkanten, sedan vet jag att det är ett bra ställe för mig som målvakt för att utvecklas och bli bättre, säger Söderblom.

Kontraktet med Skellefteå sträcker sig över säsongen 2021/22.