Peter Andersson: "Jag har gjort allt jag kunde"

Som ingen har undkommit blev det ett snöpligt slut för de flesta lagen i årets upplaga av SHL. 51 omgångar spelades med publik medans den sista omgången gav en kuslig försäsongskänsla med tomma läktare. För Malmö Redhawks och huvudtränaren Peter Andersson så blev 5–2-förlusten i Ängelholm i omgång 52 avslutet på säsongen, för Peter Andersson innebar det även slutet i Malmö - för den här gången.

KOM TILL KLUBBEN 1989

Redan 1989 så flyttade Peter Andersson med sex SHL-säsonger i Färjestad i bagaget ner till Skåne och dåtidens Malmö IF i andra ligan, detta trots några SM-guld och spel i ett av landets bästa lag.

– Vi var många på den tiden som gjorde tokiga saker. Nu gick det bra ändå, säger Peter Andersson.

Peter fortsätter.

– Det har varit olika karriärer. Jag var med om de framgångsrika åren i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Med facit i hand var det rätt att gå till Malmö, men det visste jag inte då. Jag spelade i Färjestad, som kanske var Sveriges bästa lag och jag hade några SM-guld, men så jag gick ned för att spela i andraligan.

Efter karriären var Peter Andersson General Manager i klubben innan flyttlasset gick hem till Örebro där han tränade moderklubben i Hockeyallsvenskan. Nästa karriärstopp blev Schweiz och HC Lugano där han var nästan tre säsonger innan han fick sparken, och valde säsongen efter att flytta tillbaka till Malmö Redhawks där han huserat sedan dess.

I frågan om vad han är mest nöjd över under sina fyra år som huvudtränare i Malmö så svarar han:

– Under många år hade Malmö en tjock plånbok och kunde göra stora rekryteringar. Men under de här fyra åren har Malmö haft en av de minsta plånböckerna. Det är jäkligt svårt att vinna om man inte har en plånbok som är topp-fem. Vi har varit i botten. Efter förutsättningarna har resultaten varit väldigt bra. När det gäller inspelade poäng per satsad lönekrona, där var vi etta eller tvåa de flesta åren.

Hur han själv tycker att har utvecklats under dessa fyra åren?

– Jättemycket! Jag ligger hemma på kvällar och nätter och försöker tänka igenom vad jag gjort bra eller mindre bra under dagarna.

MENTALA COACHER KOSTAR MEN ÄR VIKTIGA

Peter menar på att både Susanne Pettersson och Andy Swärd har betytt oerhört mycket för honom och hans tänk.

– Tränaren är väldigt ensam, det har klubbarna ibland svårt att förstå. Jag kan sitta fem till tio timmar varje dag och prata med mina kollegor, men då blir det hockeysnack: ”ska vi backchecka hit eller dit.” Men det är frågorna kring ledarskapet man också vill ha svar på. Hur ska jag tänka, vad ska jag säga där, ska jag vara hård, mjuk eller mittemellan? Då är det jäkligt skönt att ha vettiga personer att snacka med. Mentala coacher kostar pengar för klubben, men de är otroligt viktiga. Om en tränare mår fint och presterar, då går laget oftast bra.



Under Peter Anderssons tid i Malmö gick snacket om att de så kallade spelskickliga killar som Andy Miele, Emil Molin och Konstantin Komarek, hade svårt att leverera och fick därmed lämna mitt under brinnande säsong.

– Jag har inget emot skickliga spelare. Tvärtom. Men i Malmö har det funnits en annan struktur med billigare spelare.

Peter fortsätter:

– Hade vi haft 6-7 spelskickliga killar i laget så det varit enklare, men vi hade inte det materialet. Vi har haft en stomme av grovarbetare i Malmö och de skickliga spelarna har inte varit superskickliga, de har inte varit som Ryan Lasch, precis.

För Peter Andersson behövdes en nytändning då han kände sig färdig i Malmö.

– Jag kände så här: hur långt kan jag utveckla Malmö? Skulle jag kunna göra Malmö till ett slutspelslag även det femte och sjätte året? Hur jag än vände och vred på det kände jag att jag hade tömt mig fullständigt. Jag hade gjort allt jag kunde, avslutar Peter.