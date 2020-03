Några av de storsatsande klubbarna med ambitionen att ta sig till Hockeyallsvenskan sitter redan tryggt med tränarlösningar klara för kommande säsong. Exempelvis är herrar som Roger Forsberg (Troja/Ljungby), Per Ljusteräng (Hudiksvall), Andreas Appelgren (Mariestad) och Hans Särkijärvi (Visby/Roma) redan kontraktsbundna inför vintern 20/21.Andra har varit riktigt snabba med att tätt inpå säsongsslut säkra upp sina succémän även för framtiden. Exempelvis har vi ju fått se nya kontrakt signeras av Stefan Gustafsson (Borlänge), Fredrik Johansson (Halmstad), Joakim Lundholm (Eskilstuna Linden) och Jonas Dufåker (Lindlöven).Men så har vi de som kommer tvingas ut på jakt för att hitta den rätte för att leda den fortsatta utvecklingen.Enköping nosar på ny coach efter den gångna säsongens turbulens där sportchefen Christian Nordenberg tillslut fick kliva ner i båset och räknar som jag förstår saken med att kunna presentera någon ganska snart.Hur det ligger till med tränarjakten i Skövde är jag lite dåligt uppdaterad på, men där deklarerade Johan Hellström tidigt att det inte blir någon fortsättning efter de två säsonger han haft ansvaret för laget. Under de två åren har klubben genomgått ett ekonomiskt stålbad och sakta men säkert börjat resa sig och tog sportsligt sett ett ordentligt kliv säsongen som gick. Där är det väldigt viktigt att skaraborgarna lyckas med sin rekrytering och knyter till sig någon med potentialen att ta klubben in i framtiden. Det vill säga mot toppen av Hockeyettan.Samma läge råder i Tranås där Karl Helmersson efter två synnerligen framgångsrika säsonger väljer att gå vidare och har presenterats som nya coach i allsvenska BIK Karlskoga. Under hans ledning har Tranås de två gångna vintrarna gått från att vara ett helt okej Hockeyettan-lag till att bli ett gäng som konsekvent aspirerar på spel i kvalserien. Vägarna har varit lite krokiga, men Helmersson har hittat vägar att göra Tranås starkare. Därför är det inte bara för Stefan Fransson att stoppa in vem som helst i båset som hans ersättare. Här kommer krävas fingertoppskänsla och att hitta helt rätt gubbe för att bibehålla den vassa nivån.Utöver klubbarna där vi svart på vitt vet att jakten går efter en ny båschef är frågetecknen många och stora kring ett helt gäng klubbar i ligan.I Kalmar var det Andreas Holfelt som tog över rollen som huvudtränare tidigt under säsongen då Lenny Eriksson tvingades lämna, men vad som händer där framöver verkar högst oklart. Klubben har haft ekonomiskt strul och det mesta verkar rörigt i klubben som misslyckades så kapitalt att ta ”nästa steg” under säsongen som gick. Kanske blir det en budgetlösning på tränarbänken i jakten på att komma tillbaka på fötter.Apropå Lenny Eriksson är han ett eftertraktat namn i Nyköping, i alla fall bland folk runt omkring klubben. Ett Nyköping som sitter i samma sits som Kalmar med svajig ekonomi och oklara framtidsutsikter. 66-åringen Owe Holmberg blev nödlösningen som klev in båset och tog säsongen i hamn (med beröm godkänt) när Fredrik Mälberg tvingades lämna. Men att man satsar vidare på honom förefaller kanske inte som det hetaste spåret.I Mörrum klev Peter Johansson (som just torskat ett jobb i IK Pantern när klubben gick i konkurs) in som ny tränare efter att Sergei Zhukov fått sparken och gjorde ett helt okej jobb efter förutsättningarna. Det tog bara några veckor innan han även befordrades till sportchef och någonstans vore det nog bra för laxarna om de lyckades hålla kvar honom som ansvarig ytterligare en säsong. Men precis som i fallen Kalmars och Nyköping svajar ekonomin och framtiden är oviss.I Östersund verkar det finnas någon form av ömsesidigt intresse för en fortsättning mellan klubben och Kjell-Åke Andersson , men ingenting är klart och i Boden tycks ju Petter Nilsson var den som är som bäst klippt och skuren för rollen att leda laget. Men när han tog över efter Lars Molin i februari hette det att han skulle träna laget säsongen ut. Det återstår väl att se vad som händer där.Dessutom finns förstås frågetecken kring Vimmerby där Phil Horsky återkom som tränare under säsongens gång sedan Peter Nordström fått sparken, men han skrev bara kontrakt säsongen ut. Vill Vimmerby ha honom kvar även över nästa säsong och kan de ha honom kvar? Det är två ganska adekvata frågor där.Dessutom förefaller det väl ganska tveksamt om Huddinge ger förnyat förtroende till Mikael Österblom efter den bergochdalbane-säsong som laget genomförde.Med andra ord. Det är ganska stora förändringar att vänta på flera av tränarposterna i Hockeyettan.