”Kan bli en 'topp fyra-back' i NHL”

Gustav Lindström har bara hunnit göra 16 NHL-matcher för Detroit Red Wings.

Nu hyllas han dock redan av backlegendaren Marcus Ragnarsson – som även är Lindströms morbror.

– Jag tror att han kan bli en topp fyra-back för Red Wings, säger Ragnarsson i podcasten OctoPulse.



Det har hittills endast blivit 16 matcher i Detroit Red Wings för Gustav Lindström men han har redan hunnit göra ett intryck i den klassiska klubben.

När Tre Kronors assisterande förbundskapten Marcus Ragnarsson var på plats i Detroit för att träffa NHL-svenskar inför VM, stannade han även till för att delta i The Detroit News hockeypodd, OctoPulse (podcasten spelades in innan lördagens besked att VM ställs in).

Där pratade han om, och hyllade, Gustav Lindström som även är Ragnarssons systerson.

– Jag tror att han kan bli en "topp fyra-back" för Red Wings. Han kommer bara att utvecklas mer och mer och bli ännu bättre när han blir bekväm med att spela mot spelare som är bättre, säger backlegendaren i podcasten.

”HAR TAGIT STORA KLIV DEN HÄR SÄSONGEN”

Marcus Ragnarsson har även varit Lindströms tränare. De båda tillhörde Almtuna samtidigt under två säsonger där Lindström kom fram som en ung talang. Han har därför bra extra bra koll på 21-åringen som spelare.

– Att spela på den mindre rinken passar honom bättre. Han är inte den bästa skridskoåkaren på stor rink men han har ett spel som fungerar bättre här i Nordamerika. Han kan bli mer fysisk med korta skär från hörnen i defensiv zon. Jag tycker att han har gjort det mycket bra hittills i NHL. Han backar inte för något. Det jag har försökt förmedla till honom är att han ska gå ut, spela sitt spel och hålla blicken uppe, säger Ragnarsson.

Marcus Ragnarsson är imponerad av sin systerson.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Den här säsongen har Lindström gjort fem assist på 45 matcher i AHL-laget Grand Rapids Griffins samt en assist i NHL. Enligt Ragnarsson har den svenske backtalangen förändrat sitt spel sedan fjolåret då han var med och vann SM-guld med Frölunda.

– Om man ser till hur han spelade hemma i Sverige så var han mer av en tvåvägsback. Han kan spela powerplay, han har bra "skills", är en bra passare och han har har ett hyggligt skott. När han kom över hit så visste han inte vad han skulle förvänta sig men han har anpassar sitt spel och jag tycker att han har tagit stora kliv den här säsongen.

Den förre JVM-backen Lindström draftades av Detroit Red Wings i andrarundan av 2017 års draft. Hans kontrakt med klubben sträcker sig även över nästa säsong och han hoppas då kunna slå sig in i NHL på allvar.