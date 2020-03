Agenten bekräftar – ärkerivalen visar intresse för toppbacken

Brian Cooper förlängde sitt kontrakt med Björklöven tidigare under säsongen och är just nu en av blott fyra backar som Umeåklubben har under kontrakt till nästa säsong.

Trots det kan den amerikanske 26-åringen vara förlorad för Björklöven.

ÄRKERIVALEN INTRESSERADE

Enligt uppgifter till Hockeysverige ska ärkerivalen Skellefteå AIK vara på jakt efter den spelskicklige backen. Coopers agent Marcus Isaksson bekräftar för Hockeysverige.se att SHL-klubben visat intresse, men förnekar att något ska vara klart.



"Skellefteå har absolut flaggat upp och visat sitt intresse, men Brian själv har inte bestämt sig ännu och vill först landa efter säsongen", skriver Isaksson i ett SMS till Hockeysverige.se.

FLER SHL-KLUBBAR HAR VISAT INTRESSE

En annan klubb som enligt uppgifter till Hockeysverige.se ska vara intresserad av amerikanen är Oskarshamn. Isaksson bekräftar att det finns fler intressenter.



"Det finns även fler lag i SHL som också visat intresse för Brian", skriver Isaksson.

Cooper, som anslöt till Björklöven från seriekonkurrenten AIK inför den här säsongen, stod för 25 poäng (6+19) på 49 allsvenska matcher med Umeålaget.