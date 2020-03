Succébacken lämnar Skellefteå - klar för konkurrent

Nu blev det förvisso inget slutspel överhuvudtaget, men oavsett vad så hade inte LHC spelat det då de kom på tolfte plats i SHL-tabellen. Under fredagen presenterade man nästa säsongs första pusselbit och den heter Filip Berglund som ansluter från Skellefteå.



Filip Berglund var näst efter Jonathan Pudas poängbäste back i Skellefteå säsongen som var.

— Jag var en offensiv back under min tid som junior för att sen utvecklas mer till en tvåvägsback när jag kom upp i SHL. Nu kommer jag med en bra säsong i ryggen där jag har fått göra en hel del poäng och spela i powerplay, så jag hoppas kunna fortsätta bidra offensivt i LHC-tröjan, berättar han för Linköpings hemsida.







Kopplingen till klubben är solklar. Tränaren Bert Robertsson var den som en gång i yiden plockade upp Berglund i Skellefteås a-lag.

— Det är klart att det har spelat in att Bert är tränare i LHC. Jag hade honom under tre år i Skellefteå, vi känner varandra väl och vi har ett samarbete som har funkat bra. Jag känner att jag har utvecklats mycket under honom och han är ju en person som går allin i allting han gör.



22-årige Filip Berglund har spelat i Skellefteå under hela sin seniorkarriär.