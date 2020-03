Preliminärt besked: Då spelas premiäromgången i SHL

Inget slutspel, inga uppflyttningar och inga SM-guld.

Den svenska hockeysäsongen fick ett abrupt och tråkigt slut, men redan nu kan hockeyälskarna runtom i landet försiktigt börja blicka framemot nästa säsong.

PREMIÄR OM ETT HALVÅR?

Under torsdagen släppte nämligen C More den preliminära premiäromgången som, om rätt förutsättningar råder, kommer att spelas om precis ett halvår, det vill säga den 19 september 2020.



I den preliminära premiäromgången ställs bland andra Växjö mot Oskarshamn i ett Smålandsderby, samtidigt som Frölunda gör upp med HV71 i ett hett rivalmöte.

Om matcherna kommer att kunna spelas på det utsatta datumet är av förklarliga skäl oklart i dagsläget.

SÅ SPELAS DEN PRELIMINÄRA PREMIÄROMGÅNGEN:

Luleå – Färjestad

Leksand – Skellefteå

Örebro – Djurgården

Brynäs – Malmö

Rögle – Linköping

Växjö – Oskarshamn

Frölunda – HV71