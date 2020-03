Lånades ut till SHL - stannar i allsvenska klubben

Marcus Hellgren fick finna sig i att vara reservmålvakt bakom storspelande kanadensaren Tanner Jaillet under den största delen av säsongen med Karlskrona. Trots detta så fick den ungdomslandslagsmeriterade burväktaren chansen att avsluta säsongen som namngiven tredjemålvakt i Oskarshamn.

Totalt blev det tre matcher för smålänningarna i SHL, med en räddningsprocent på 90,4 procent samt ett snitt på 2,14 insläppta mål per match som facit för 26-åringen.

STOD 14 MATCHER FÖR KHK

Nu står det klart att Hellgren blir kvar i Karlskrona ytterligare en säsong. Under gårdagskvällen meddelade den hockeyallsvenska klubben att målvakten skrivit på ett nytt ettårskontrakt.



Hellgren kom till KHK från Vita Hästen inför den här säsongen och vaktade kassen i 14 matcher för Blekinge-laget under säsongen. På dessa matcher släppte han in 3,07 mål per match i snitt och räddade 89,4 procent av skotten han ställdes inför.