Rekordmannen nobbar NHL-spel

Cole Caufield draftades som 15:e spelare totalt i sommarens draft av Montreal Canadiens och har den här säsongen representerat University of Wisconsin i den amerikanska collegeligan NCAA.

På 36 matcher stod 19-åringen för 36 poäng (19+17) och när collegesäsongen tog slut häromveckan har ryktena intensifierats kring ett eventuellt kontraktsskrivande med Montreal Canadiens.

Nu står det klart att så inte blir fallet. På sin hemsida meddelar Canadiens att Caufield kommer att återvända till Wisconsin för en andra säsong på skolan.

– Ytterligare ett år i NCAA kommer att gynna Cole och låta honom utveckla sina skills i en bra miljö. Cole är en viktig del av vår framtid och vi kommer att fortsätta följa hans utveckling med ett stort intresse, säger Canadiens general manager Marc Bergevin till klubbens hemsida.

TANGERADE OVETJKINS REKORD

Caufield sköt, bokstavligt talat, in sig i NHL-scouternas anteckningsböcker förra säsongen. Detta efter att han skjutit inte mindre än 72 mål för USA:s talangutvecklingsprogram (USNTDP), en notering som krossade det tidigare rekordet på 55 mål som Torontostjärnan Auston Matthews prickade in under säsongen 2014/15.



Amerikanen avslutade sedan säsongen med att skjuta 14 mål på sju matcher i U18-VM för USA, en notering som gör att han delar på alla tiders målrekord i turneringen med ingen mindre än Aleksandr Ovetjkin.