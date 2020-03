JVM-stjärnan lämnar Frölunda

View this post on Instagram

Tack @frolunda_hc för 6 grymma år, från U16 till A-laget! Kommer ha med mig många minnen som jag aldrig kommer glömma och det har varit riktigt stort att spela i Scandinavium. Stort tack till bästa fansen goa gubbar och sektion 84 som har stöttat oss varje match oavsett hur det har gått. 🙏🏻