Det har blivit ett vårtecken så gott som något att Surahammar måste kvala för att försvara sin existens i Hockeyettan. Svart på vitt har de kommit sist i fem raka grundserier och stod den här våren inför sitt sjätte raka negativa kval. Många gånger har de värvat en klase skickliga spelare lagom till transferdeadline och på det sättet klarat sig kvar (lite som Tyringe var på väg att göra i år), men att gång efter gång tvingas utsätta sig för kvalspel är att flörta med katastrofen. Förr eller senare kommer verkligheten ikapp och degraderingen blir ett faktum.Det har krupit närmare för Surahammar. Ifjol klarade sig klubben kvar på målskillnad i kvalserien och den här säsongen har det sett riktigt risigt ut. Laget vann två matcher i seriespelet (varav en efter straffar), värvade inga större stjärnor vid deadline och har haft svårt att över huvud taget lyckas få någon att vilja komma till klubben. Mycket talade för att det tillslut skulle ske. Att det var dags att åka ur. Men så avbröts säsongen. Vill man vara vass kan man säga att covid-19 räddade Surahammar. De klarar sig kvar för sjätte kvalsäsongen i rad.

Det är väl i och för sig inte så förvånande i sig att det är svårt för lag från vårserien att ta sig hela vägen till kvalserien. Inte nog med att de rimligen borde vara ett lite svagare lag eftersom de kommer från just vårserien snarare än Allettan, de ska dessutom ta sig igenom tre playoff-steg utan att ha någon som helst hemmaplansfördel. Det är tufft och händer därför ”aldrig”.Men i år var det bra nära. Kristianstad har avancerat från vårserien till playoff 3 vid två tillfällen och väl där varit i alla fall ganska nära att nå kvalserien, men ingen av de upplagorna har sett i närheten av lika imponerande ut som årets Vimmerby. Philippe Horsky s mannar imponerade i vårserien och har fortsatt imponera storligen i playoff-spelet. De hade Hudiksvall i brygga med sin ledning 1-0 i matcher i playoff 3 när säsongen avbröts. Men det blev inget avgörande. Vimmerby når därmed inte sin första kvalserie mot Hockeyallsvenskan och vi kan fortsätta säga att inget lag tagit den långa vägen från vårserien till kvalserien.I två säsonger har Karl Helmersson stått på tränarbänken i Tranås och under den tiden har klubben inte förlorat en enda playoff-serie. Ifjol slog man ut först Visby/Roma och sen KRIF på sin väg fram till kvalserien och den här våren har man imponerat lika mycket genom att skicka så väl Piteå som Halmstad på semester. När förbundet slutligen drog i handbromsen hade Tranås 1-1 i matcher mot Helmerssons förra klubb Mariestad. En matchserie som nu alltså aldrig får sin upplösning. Helmersson kommer inte kunna räkna in sin femte raka playoffseger med Tranås, men om han skulle lämna föreningen efter den här säsongen så gör han det ändå som obesegrad i sammanhanget.

Östgötarna tillhör en av de starkare aktörerna i division 2, men lyckas trots detta inte jätteofta ta sig fram till kvalserien mot Hockeyettan. För andra kvalseriebesöket i rad är det dock så att de med ett synnerligen starkt lag på papperet bommar chansen till avancemang på grund av extraordinära omständigheter. Den här säsongen heter det covid-19 med en inställd säsong som följd och är väl inte så mycket att orda om att kvalserien ställs in.Men minns säsongen 16/17 då Mjölby stormade mot Hockeyettan men efter en domartavla modell gigantisk (om de orden ens räcker till) berövades chansen att ta klivet. Rättsskiparen fick i en av kvalets allra sista omgångar, i en match borta mot Värnamo, för sig att det var tio minuters förlängningsspel som gällde istället för det korrekta fem och framhärdade trots protester från flera håll. Mjölby avgjorde efter nio minuters spel, men när domaren fick klart för sig att han gjort fel annullerades det målet (eftersom det gjorts utanför de fem minuternas förlängningsspel) och lagen kallades tillbaka ut på isen för att slå straffar.Värnamo vann straffläggningen och Mjölby bommade Hockeyettan på ett måls målskillnad gentemot HA74 den gången.