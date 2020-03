Poddar

Det finns en drös med hockeypoddar. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte är en särskilt stor konusment när det kommer till att lyssna på poddar. Men några har jag fastnat för. Det här är mina favoriter.

NHL-timmen

Hockeysveriges chefredaktör Uffe Bodin tillsammans med Linus Hugosson och Jonathan Lindquist pratar om allt som rör världens största hockeyliga. Det senaste avsnittet handlar om Coronavirusets inverkan. Annars är livepodds-avsnittet från Umeå en personlig favorit.

Mjörnbergs trashtalk

Få personer har så bra koll på Hockeyettan som Mikael Mjörnberg och Henrik Skoglund. Med en härlig dynamik sinsemellan går de igenom Hockeyettans omgångar och diskuterar högt och lågt.

Snett inåt bakåt

En sportnostalgisk podd som berör idrott i stort. Krönikören Marcus Leifby är frontfiguren för podden som Idrottsgalan presenterar. Det finns några guldkorn när det kommer till ishockey. Leifby tar med en poddkollega till Tingsryd för att se en match. Avsnitt 94.

4check- Ishockeyn kultur och affärer

Nystartad podd som hittills har släppt ett avsnitt. Bakom mickarna sitter Fredrik Jensen som bland annat har varit VD för Vita Hästen. Den andra är ishockeyprofessorn Tobias Stark. Tillsammans diskuterar de ishockey ur ett större perspektiv, med bland annat historiska tillbakablickar. Ett måste för den som vill förstå fenomenet ishockey.

Filmer

Filmer är svårt då det finns kultklassiker som Miracle, Mighty Ducks och Slagskott som rimligtvis borde vara med. Men här försöker jag hitta guldkorn som kanske inte alla har sett.

The rocket

Filmen följer NHL-stjärnan Maurice Richards liv i NHL, en av de största genom tiderna. Filmen hanterar bland annat rasism inom ishockey då han var fransk-kanadensare. Före detta NHL-busen Sean Avery är med i filmen. Bara en sån sak gör filmen sevärd.

Ishockeyns historia

Jag är aningen färgad i frågan, men jag menar på att den här ska visas i skola som undervisning. SVT:s Jens Lind tar oss igenom den svenska ishockeyns historia på ett makalöst sätt i tre avsnitt. Han möter hjältar som Ulf Sterner och Börje Salming.

Big shot

ESPN gjorde en serie med sportdokumentärer som heter 30 for 30. I ett avsnitt undersöker ett av sportens största bluffar. 1996 var New York Islanders en trasig klubb. Allt var hopplöst. Helt plötsligt kommer John Spano, en affärsman och köper klubben och pumpar in pengar. Allt går bra, men senare ska allt visa sig vara en lögn. Stort underhållningsvärde!

Böcker

Min favoritkategori. Här ska det nämnas att det var svårt att välja ut. Det finns väldigt mycket bra litteratur om ishockey.

Björnstad

Fredrik Backman skriver om den lilla fiktiva orten Björnstad där hockey är allt. När lagets stjärna gör en oförlåtlig handling ställs hela ortens moral på sin spets. Ett måste för den hockeyintresserade. Det finns även en uppföljning som heter Vi mot er. Den ska också givetvis läsas.

Mina tolv VM – och litet till

Nisse Nilssons egna bok om sin karriär. Ett stycke hockeyhistoria. Boken är kanske inte ett litterärt mästerverk, men det balanseras upp med mysiga hockeyanekdoter.

Stjärnskott

Mina favoritböcker som ung. Jag läste alla böckerna om den fiktiva karaktären Adam Wallgren som spelade i laget Seattle Wonders. Fantastiskt bra böcker!

Jonte: Rakt från hjärtat

Jonte beskriver öppenhjärtigt de problem med ätstörningar och psyke som drabbat honom, pappans alkoholism och hur kontakten mellan dem brutits. En fin bok om människan och hockeyspelaren Jonathan Hedström.