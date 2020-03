SHL:s All star-trupp 2019/2020 Idag 15:57

Det här blev en av de märkligaste veckorna i idrottens historia och det påverkade inte minst ishockeyn. SHL-säsongen är över, och vi vet redan nu att det inte kommer bli något slutspel. Det kommer inte delas ut något SM-guld.

Varje söndag har du kunnat läsa "SHL med Måns Karlsson" här på Hockeysverige Plus. Där har jag krönikerat om ett aktuellt ämne och gått analyserat samt sammanfattat den senaste SHL-veckan. Den här gången blir det inte så.

I säsongsavslutningen blickar jag i stället tillbaka på hela säsongen och plockar ut ett All Star-lag. Ingen All Star-femma - utan en hel matchtrupp. Två målvakter, sju backar och 13 forwards får representera SHL:s färger i en hypotetisk All Star-match mot någon annan liga.

Målvakter

Gustaf Lindvall, Skellefteå

Kodie Curran har varit SHL:s MVP. Men om jag på studs skulle plocka ut tre nominerade till priset hade jag utan tvekan haft med Skellefteås målvakt som en av de två övriga finalisterna. Det är inget snack om saken.

Under delar av säsongen bar han sitt lag och gjorde dem till ett, för mig, otippat topplag. Hans siffror är grymma rakt igenom. Han räddade 93,5 procent av skotten vilket var bäst i serien. I fem mot fem hade han otroliga 94,2 i räddningsprocent - och var såklart etta med det också. Han släppte in 1,78 mål per match och vann 24 gånger. Båda de siffrorna är han näst bäst på. Det här såg jag inte komma inför säsongen. Men Gustaf Lindvall var SHL:s bästa målvakt säsongen 19/20.

Joel Lassinantti, Luleå

De målvaktskategorier Gustaf Lindvall inte toppade, de toppades till stor del av Joel Lassinantti. Ser vi över de fem senaste åren är Lassinantti bäst i ligan, snäppet före Oscar Alsenfelt, men i det här All Star-laget skulle han nog få agera båsöppnare till Lindvall.

Men Lassinantti var som vanligt grym. Han vann flest matcher (27), hade bäst GAA (1,59), och näst bäst räddningsprocent både totalt (92,8) och i spel i lika styrka (93,8). Lassinantti blir såklart hjälpt av ett otroligt bra defensivt spel av hela Luleå - men drar sitt strå till stacken också.

Gustaf Lindvall var bäst i serien.



Backar

Kodie Curran, Rögle

Stod för den mäktigaste säsongen vi sett av en back på många år och var SHL:s bästa spelare säsongen 2019/2020. Snittade över en poäng per match och var nära att bli den första backen någonsin att vinna SHL:s poängliga.

I powerplay var han bäst av alla spelare i hela SHL, forwards inkluderat, och det gick knappt en match utan att Kodie Curran stod för någon läcker prestation eller var dominant över hela banan. Det kunde under vissa stunder se ut som att det var en man bland pojkar. Det gick stundtals inte att ta pucken av den kanadensiske storstjärnan.

Att den här killen spelade i norska ligan för två år sedan är helt obegripligt.

Erik Gustafsson, Luleå

Om Kodie Curran är SHL:s bästa offensiva back, vill jag påstå att Erik Gustafsson är den bästa tvåvägsbacken. Oj, vilket ansvar han tar för Luleå. Han hade överlägset mest speltid i serien, med 24:31 i snitt per match, och hade massor med speltid i alla spelformer. Där skiljer han sig exempelvis från Kodie Curran som, med all rätt, i stort sett inte spelade mer än några strösekunder här och där i boxplay.

Erik Gustafsson är en klassback defensivt och är en speluppläggare av rang offensivt. Det syns också på hans fina offensiva siffror. Bara två backar gjorde fler mål än Luleåkaptenen och bara fyra backar gjorde fler poäng. Ser vi bara till mål och förstaassist var bara tre backar bättre.

Erik Gustafsson.



Niklas Hansson, Rögle

En personlig favorit som jag alltid vill ha med i den här typen av lag. Niklas Hansson är inte bäst på någonting, men väldigt bra på väldigt mycket. En mycket fin tvåvägsback som jag tror kommer kunna få ett stort offensivt genombrott nästa säsong.

21 poäng på 41 matcher är inte dåligt på något sätt, men när Kodie Curran försvinner kommer Hansson få en större roll i powerplay och därigenom putsa till sina siffror ytterligare. Rögle borde absolut kunna göra Hansson till sin förstaback nästa säsong. Han hade varit redo för den rollen redan den här säsongen, tror jag.

Nils Lundkvist, Luleå

Vi fortsätter lassa på med Luleå- och Röglebackar. Det var gränsfall på om Nils Lundkvist skulle slå sig in i laget, men till sist gjorde han det på Linus Hultströms bekostnad.

Lundkvist slog under säsongen alla tiders poängrekord för juniorbackar. Vad som gör det hela än mer imponerande är att han dessutom var bäst av alla backar i hela SHL när det gäller poäng i lika styrka. Faktum är att Lundkvist gjorde 24 av sina 31 poäng i spelformen. Det är inte illa för en 19-åring.

Men det jag gillar allra mest hos Lundkvist är hur han tar för sig. Han visar ingen respekt för motståndarna utan spelar med ett enormt självförtroende. Han vet helt enkelt om att han har en grym skridskoåkning och teknik, och att det är svårt att ta pucken av honom. Hans självförtroende och lugn smittar av sig till omgivningen.

Johannes Kinnvall, HV71

Efter det sensationella genombrottet förra säsongen fanns det en viss oro hos mig, för att IK Sätra-produkten var en "dagsslända". Men oj, oj, oj vad den oron var obefogad. Johannes Kinnvall tog ytterligare kliv den här säsongen och var nog seriens bästa back vid sidan av de "två stora" Kodie Curran och Erik Gustafsson.

HV-stjärnan bombade in 40 poäng vilket räckte till en andraplats i backarnas poängliga och en åttondeplats i den totala. Det sjukaste med hans siffror är att han dessutom levererade de makalösa siffrorna på en snitt-istid på ungefär 16 minuter per match. Erik Gustafsson spelade exempelvis mer än åtta minuter per match extra, jämfört med Kinnvall. Fem backar hade mer istid - bara i HV71!

Nu väntar spel på andra sidan Atlanten för Johannes Kinnvall.

Arvid Lundberg, Skellefteå

När C Mores utmärkta statisikprogram "Hockeylabbet" under säsongen plockade ut SHL:s bästa defensiva backar var Emil Johansson trea, Lukas Kilström tvåa - och Arvid Lundberg etta. Skellefteåbacken lyftes bland annat fram för sin förmåga att bryta motståndarnas ingångar i egen zon, men även mer "konkreta" faktorer som att täcka skott plockades fram till Lundbergs fördel.

Lundberg är verkligen en defensiv back ut i fingerspetsarna, som spelade elva sekunder per match i powerplay och hela 2:22 i boxplay (mest i laget). Därför är det ganska oväsentligt att kolla på hans poängskörd, men den var också helt okej. 19 pinnar är nytt personligt rekord för Skellefteåbacken, som en gång för alla visade att han ska spela i just den tröjan. I Växjö lossnade det som bekant aldrig riktigt för 26-åringen.





Jonathan Pudas, Skellefteå

Pudas har under sina år i Skellefteå utvecklats enormt, både offensivt och defensivt. Jag vill påstå att Jonathan Pudas den här säsongen varit Skellefteås bästa och viktigaste utespelare. Bättre och viktigare än Oscar Möller, Joakim Lindström och tidigare nämnda Arvid Lundberg.

Efter två topp tio-placeringar i backarnas poängliga med poängskörder strax under 30, tog Pudas ytterligare ett offensivt kliv den här säsongen. Bara Kodie Curran och Johannes Kinnvall gjorde fler än Pudas 36 och bara Linus Hultström gjorde fler mål än Pudas 13.

Även om Pudas alltjämt är en offensivt viktad back skulle jag inte längre känna någon oro för att kasta in honom även i mer defensivt utsatta lägen.

Centrar

Greg Scott, Brynäs

I början av säsongen gick det trögt för Greg Scott. Han gjorde bara tre mål på sina inledande 15 matcher. Men sen lossnade det. Rejält. Med 16 mål på de 35 övriga matcherna klättrade han hela vägen upp till en tredjeplats i skytteligan - och bland seriens renodlade centrar var gjorde ingen fler mål än Brynässtjärnan.

I ett Brynäs som underpresterade hela säsongen bar Scott, tillsammans med Anton Rödin, laget genom hela vägen. Deras siffror, inte minst de underliggande, är överlägsna lagkamraternas och man behöver inte vara något geni för att förstå att Brynäs nog hade varit ett kval-lag utan sina två hjältar.

Fredrik Händemark, Malmö

En av seriens bästa tvåvägscentrar, som också blivit en av de allra bästa offensiva centrarna. Med sina 38 poäng smet han in topp-tio i SHL:s poängliga - och det som framför allt sticker ut är Björboproduktens leverans i lika styrka. Där var han fyra i hela serien med sina 10+19. Riktigt imponerande siffror.

Men Fredrik Händemark är, som sagt, så mycket mer än poängproduktion. Han får tredje mest speltid av Malmös forwards i boxplay och mest speltid av alla forwards i powerplay om vi räknar bort Emil Molin och Adam Brodecki som ju inte spelade i laget hela säsongen. Med andra ord tar lagkaptenen ett enormt ansvar - och med en normal utdelning i powerplay hade han varit uppe och sprängt 40-poängsvallen för första gången i SHL-karriären.

Gustav Rydahl, Färjestad

Den första, men långt ifrån sista, Färjestadsforwarden som du kommer kunna läsa om i det här All Star-laget. Men Gustav Rydahl är definitivt den minst tippade av dem. För vem i hela världen kunde se den här säsongen komma av honom?

Han gjorde 19 mål, lika många som den tidigare nämnda Greg Scott, och då ska vi komma ihåg att 17 (!) av dem gjordes i spel med lika många spelare på isen. En otrolig siffra som till och med gör honom till bäst i klassen i den kategorin. Dessutom hade Gustav Rydahl den goda smaken att kliva fram i avgörande lägen. Sju av hans 19 mål var matchavgörande - och även där var genombrottsmannen bäst.

Gustav Rydahl är långt ifrån en renodlad målskytt, utan har gjort karriär på ett hårt jobb över hela isen. När vi nu dessutom adderar ett målskytte nästan värdigt en skyttekung, då har vi en perfekt SHL-spelare som är given i all star-laget.

Gustav Rydahl gjorde dundersuccé.



Ted Brithén, Rögle

Vem hade egentligen SHL:s bästa poängsnitt, säsongen 2019/2020? Marcus Nilsson? Ryan Lasch? Kodie Curran? Eller kanske Anton Rödin? Nix. Det var Ted Brithén.

Med 37 poäng på 33 matcher var han seriens mest effektiva spelare, snäppet vassare än poängkungen Marcus Nilsson som landade på 1,08. Hade Ted Brithén spelat hela säsongen och hållit uppe sitt poängsnitt hade han landat på ungefär 58 poäng. Det är ett ruggigt imponerande facit av Röglestjärnan. Trots att han missade 19 matcher under säsongen gjorde ingen forward i det offensivt så explosiva Rögle, fler poäng än Ted Brithén.

Den här säsongen fick han en väldigt offensivt viktad roll, med mest speltid av lagets forwards i powerplay och nästan inget spel alls i boxplay - och med den rollen visade Brithén att han är en av seriens bästa spelare.

Simon Hjalmarsson, Frölunda

Vafalls? Fem centrar? Ja, Simon Hjalmarsson får ta rollen som 13:e-forward i det här stjärngänget. En perfekt spelare, som kan spela både center och vinge, powerplay och boxplay, och både i en förstakedja och en fjärdekedja.

Efter att tidigare i karriären ha varit en offensivt utpräglad spelare har Hjalmarsson utvecklats till att bli en komplett tvåvägsspelare som gör enorm nytta i alla spelformer. Han gjorde mycket poäng (36) och som fördelade sina 16 mål nästan perfekt mellan powerplay och fem mot fem. Sju mål i den ena spelformen och nio i den andra.

Hjalmarssons allround-spel tar honom in i laget.

Forwards

Marcus Nilsson, Färjestad

Efter att i flera år ha varit riktigt bra "i skymundan" tog Marcus Nilsson klivet till att bli en storstjärna i SHL. Med 54 poäng vann han hela SHL:s poängliga och han var såklart en av seriens allra bästa spelare. Kanske den bästa forwarden av alla.

Räknar vi bara mål plus förstaassist var "Lilliz" också bäst, med 12+25 och han levererade både i spel fem mot fem och i powerplay. Färjestad hade en mängd forwardsskador under säsongen, men det spelade ingen större roll vem Marcus Nilsson spelade med. Han levererade ändå.

Anton Rödin, Brynäs

Som jag var inne på tidigare drev Anton Rödin ett annars uselt lag tillsammans med Greg Scott. Precis som Scott hade Rödin också en tung start, men exploderade under våren. Ser vi till statistiken från enbart 2020 var han bäst av alla, med 28 poäng på 20 matcher.

Totalt var Anton Röidn tredje bäst av alla i serien i lika styrka. Räknar vi bara mål + förstaassist landade Brynäskaptenen på 36 poäng, vilket bara är en bakom Marcus Nilsson. Rödin spelade också mest i hela SHL om vi ser till ligans forwards.

Med en normal utdelning i början av säsongen hade han slagits om poängligatiteln. Nu slutade han "bara" fyra med sina 46 poäng på 46 matcher. Men redan nu känns han som favorit till att vinna nästa säsong.



Anton Rödin.



Broc Little, Linköping

Var hade Linköping varit utan Broc Little? Stundtals var LHC en "one man-show", där Little var den enda som levererade. Att han lyckades vinna hela SHL:s skytteliga på 24 mål, med det laget han spelade i, är fruktansvärt imponerande. Det var andra gången han vann skytteligan och den enda som vunnit fler än två gånger är faktiskt Håkan Loob.

Little gjorde flest mål i serien i powerplay (11) och var sjätte bäst i fem mot fem (13). Ser vi till 2020 enbart, gjorde han 14 mål på bara 24 matcher vilket ju är ett enormt facit om vi dessutom väger in faktorn att han spelade i ett riktigt svagt lag.

Han är grym på att komma till lägen och var den som sköt näst flest skott på mål under 2020 (bara Joakim Thelin (!) sköt fler) och var den som verkligen såg till att LHC inte behövde oroa sig för kval till slut.

Ryan Lasch, Frölunda

Han är inte lika bra som när han var som bäst. Men i en spelform är Ryan Lasch fortfarande kung: Poweplay. Med 27 poäng toppade han powerplayligan tillsammans med Kodie Curran. Och trots att amerikanen hade en "svag" säsong slutade han trea i SHL:s poängliga. Det är liksom den nivån han håller när han är lite "sämre".

Han spelade två sekunder mindre per match än Anton Rödin, som spelade mest av alla forwards i serien, och spelade hela 4:27 per match av sina 19:12, i powerplay. Han får spela där han är som bäst - och tackar för förtroendet genom att verkligen vara bäst också.

Nu lär Ryan Lasch lämna svensk hockey. Även om han inte lämnar på det sätt han ville lämna är det bara att bocka och buga för en av de bästa nordamerikanerna vi haft i SHL, och en av ligans allra bästa och mest sevärda spelarna under 2000-talet.

Mathias Bromé, Örebro

Efter att länge ha varit SHL:s bästa forward, i mitt tycke, tappade Bromé lite av formen under avslutningen av säsongen. Precis som hela Örebro. Men skulle jag ranka ligans bästa forwards baserat på hela säsongen skulle jag absolut få in honom topp-fem, åtminstone.

Min favoritstatistik (som om det inte redan framgått) är produktion i lika styrka. Även om alla lag älskar att ha ett powerplay-geni som Ryan Lasch säger det för det mesta mer hur en spelare presterar fem mot fem. Poäng är inte allt, men om vi uteslutande kikar på just poängen är Bromé bäst i SHL med 16+20 i lika styrka.

Utöver det är Bromé en retsticka som jobbar stenhårt och sällan gör ett dåligt jobb. En närmast komplett spelare.

Mathias Bromé var bäst fem mot fem.



Michael Lindqvist, Färjestad

"Linkan" är Mathias Bromés totala motsats. Här har vi en snajper som allra mest levererar i spel fem mot fyra. Trots att Michael Lindqvist missade halva säsongen gjorde bara Joel Lundqvist och Broc Little fler mål i powerplay än Lindqvists åtta.

Totalt landade han på 13 mål på 26 matcher, och höll samma målsnitt som Broc Littles 24 mål på 48 matcher. Förmodligen hade Lindqvist alltså vunnit, eller i sämsta fall slagits om, skytteligan i SHL om han för en gångs skull fått vara skadefri. Bara fem spelare i SHL hade ett bättre poängsnitt än Lindqvists 0,96 per match (25 poäng på 26 matcher) så trots att han missade halva serien trycker jag in honom i laget.

Per Åslund, Färjestad

Den fjärde och sista FBK-forwarden som tog sig in i laget blev Per Åslund. Vilken sanslös comebacksäsong han gjorde. Vid det här läget för ett år sedan trodde jag, och många med mig, att vi sett det sista av Färjestadsikonen. Men han kom tillbaka och gjorde sin bästa säsong i karriären.

Med 41 poäng slutade "Åsa" sexa i poängligan. Han slutade femma i assistligan med 25. Han gjorde 36 poäng om vi räknar mål+förstaassist, och var med det bara en poäng bakom Marcus Nilsson. Med sina 16 mål slutade han precis utanför topp-tio i skytteligan.

Per Åslund gjorde en grym säsong offensivt och visade att alla vi som räknat bort honom gjorde det för snabbt.

Oscar Möller, Skellefteå

Litegrann i skymundan bombade Oscar Möller in 20 kassar och slutade tvåa i skytteligan bakom Broc Little. Rent spelmässigt tycker jag att Möller har haft bättre säsonger, men även en lite "sämre säsong" visar han att han är en spelare på allra högsta SHL-nivå.

I ett Skellefteå AIK som bygger om, som får hjälp från nya stjärnor som Jesper Frödén och Andreas Wingerli, hänger inte lika mycket på firma Möller/Joakim Lindström längre. Men oj, vilken trygghet det är att ha de båda i laget. Att ha spelare som alltid levererar. Även när spelet kanske inte flyter på som vi är vana vid.

Målmässigt gjorde Oscar Möller sin bästa säsong sedan 2013/2014, då han satte 27 mål på bara 45 matcher.

Oscar Möller snuvar radarpartnern Jocke Lindström på en plats.