Beskedet från förbundet: Allt ställs in

På grund av Coronaviruset ser det svenska hockeyförbundet inget annat val än att avbryta alla ligor i Sverige. Det meddelar de på sin hemsida.

Beslutet har tagits efter dialog med samtliga ligaorganisationer. Beslutet betyder att: allt spel i samtliga ligor inklusive slutspel och kvalspel ställs in för säsongen 2019/2020, eftersom slutspelet inte kan spelas som planerat medger inte bestämmelserna att någon svensk mästare koras. Därför koras ingen Svensk Mästare i någon kategori, eftersom inga kval eller slutspel kan spelas vidare eller slutföras enligt bestämmelserna, kan inget lag flyttas upp eller degraderas, samtliga lag som säsongen 2019/2020 tillhört SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan kommer att tillhöra samma serier även kommande säsong, med anledning av de beslut som nu fattats kommer Förbundsstyrelsen nu att se över hur licensregelverket ska tillämpas.

– Coronaviruset skapar stor oro och osäkerhet i hela samhället. För oss är det viktigaste just nu att göra det vi kan för samhället i stort, men också att sätta hälsan först för spelare, ledare, funktionärer och publik. Vi har under de senaste dagarna haft en tät dialog med berörda ligaorganisationer om hur vi ska hantera den uppkomna situationen, men också i förhållande till svensk ishockeys tävlings- och seriebestämmelser. Därför har förbundsstyrelsen tagit beslutet att ställa in säsongen för SHL, SDHL Hockeyallsvenskan och Hockeyettan och som en konsekvens av det att inte dela ut något SM-guld i år eller spela färdigt kvalen, säger Anders Larsson, ordförande hos Svenska Ishockeyförbundet.